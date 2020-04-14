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Белнефтехим заключает контракты с крупными нефтяными компаниями России
14.04.2020 10:14 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTУже в этом месяце Беларусь ожидает два миллиона тонн сырья. Как отметили в концерне, работают по всем позициям: создание запасов, обеспечение внутреннего рынка, экспорт, а также альтернативные поставки. Таким образом, поставленные задачи по загрузке нефтеперерабатывающего комплекса выполняются.
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Уже в этом месяце Беларусь ожидает два миллиона тонн сырья. Как отметили в концерне, работают по всем позициям: создание запасов, обеспечение внутреннего рынка,...
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