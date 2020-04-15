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Курсы валют
15.04.2020 09:36 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTК ситуации на Белорусской валютно-фондовой бирже. На прошедших накануне торгах рубль вновь укрепился к трем основным валютам. И к этому часу доллар 2 рубля 45 копеек, евро 2 рубля 68 копеек и 3 рубля 34 копейки стоят 100 российских.
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К ситуации на Белорусской валютно-фондовой бирже. На прошедших накануне торгах рубль вновь укрепился к трем основным валютам. И к этому часу доллар 2 рубля 45 копеек,...
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