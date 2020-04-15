Умирающий гигант. Для ЖК «Минск-Мир» сносят здание первого аэровокзала. ФОТОФАКТ

Сейчас на этой площадке продолжается строительство ЖК «Минск-Мир» Dana Holdings. Для следующего этапа освоения необходимо было снести поликлинику-аэровокзал, к чему застройщик и приступил на днях.

Согласно паспорту, на этом участке появится 20 квартал экспериментального многофункционального комплекса «Минск-Мир», 4-ая очередь строительства. Курирует снос Мингорисполком, реализует — ГПО «Минскстрой». Уже ко 2 июню 2020 года участок должен быть полностью расчищен