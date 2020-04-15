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Умирающий гигант. Для ЖК «Минск-Мир» сносят здание первого аэровокзала. ФОТОФАКТ

15.04.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Здание первого аэровокзала расположено на ул. Короткевича, как раз на территории масштабного строительства ЖК «Минск Мир». Совсем скоро последние следы этого сооружения будут стерты с лица земли, но сегодня еще можно увидеть руины кусочка нашей истории. Как выглядит снос аэровокзала — в статье.

Умирающий гигант. Для ЖК «Минск-Мир» сносят здание первого аэровокзала. ФОТОФАКТ
Умирающий гигант. Для ЖК «Минск-Мир» сносят здание первого аэровокзала. ФОТОФАКТ
Умирающий гигант. Для ЖК «Минск-Мир» сносят здание первого аэровокзала. ФОТОФАКТ

Здание первого аэровокзала начало свою работу в 1933 году. Вплоть до 1957 года аэровокзал принимал пассажиров, а затем стал принимать пациентов — здание было перепрофилировано в поликлинику. 

Умирающий гигант. Для ЖК «Минск-Мир» сносят здание первого аэровокзала. ФОТОФАКТ
Умирающий гигант. Для ЖК «Минск-Мир» сносят здание первого аэровокзала. ФОТОФАКТ
Умирающий гигант. Для ЖК «Минск-Мир» сносят здание первого аэровокзала. ФОТОФАКТ
Умирающий гигант. Для ЖК «Минск-Мир» сносят здание первого аэровокзала. ФОТОФАКТ

Сейчас на этой площадке продолжается строительство ЖК «Минск-Мир» Dana Holdings. Для следующего этапа освоения необходимо было снести поликлинику-аэровокзал, к чему застройщик и приступил на днях. 

Согласно паспорту, на этом участке появится 20 квартал экспериментального многофункционального комплекса «Минск-Мир», 4-ая очередь строительства. Курирует снос Мингорисполком, реализует — ГПО «Минскстрой». Уже ко 2 июню 2020 года участок должен быть полностью расчищен

Умирающий гигант. Для ЖК «Минск-Мир» сносят здание первого аэровокзала. ФОТОФАКТ
Умирающий гигант. Для ЖК «Минск-Мир» сносят здание первого аэровокзала. ФОТОФАКТ
Умирающий гигант. Для ЖК «Минск-Мир» сносят здание первого аэровокзала. ФОТОФАКТ
Умирающий гигант. Для ЖК «Минск-Мир» сносят здание первого аэровокзала. ФОТОФАКТ
Умирающий гигант. Для ЖК «Минск-Мир» сносят здание первого аэровокзала. ФОТОФАКТ

 
Теги: Минск
 
 
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Здание первого аэровокзала расположено на ул. Короткевича, как раз на территории масштабного строительства ЖК «Минск Мир». Совсем скоро последние следы этого...
 
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