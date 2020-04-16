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Решения по поддержке пострадавших от COVID-19 отраслей будут приниматься в течение года

16.04.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Решения по поддержке пострадавших от COVID-19 отраслей будут приниматься в течение года

Решения по поддержки отраслей, пострадавших от ситуации с COVID-19, будут приниматься в течение всего года. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

«Эта работа будет продолжаться до конца года», — сказал министр.

https://www.belta.by/

 
 
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Решения по поддержки отраслей, пострадавших от ситуации с COVID-19, будут приниматься в течение всего года. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр финансов...
 
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