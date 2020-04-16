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Беларусь заинтересована в предоставлении кредитных ресурсов ЕБРР

16.04.2020 12:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Наша страна заинтересована в предоставлении кредитных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития. Это заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой во время видеоконференции с вице-президентом этой финансовой структуры. Речь о предоставлении средств крупным государственным банкам. Объем - до миллиарда долларов. Их планируют направить  в том числе для поддержки малых и средних компаний, которые наиболее пострадали из-за распространения вирусной инфекции. При этом стороны договорились использовать ускоренную процедуру подготовки соответствующих решений. 

 
 
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Наша страна заинтересована в предоставлении кредитных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития. Это заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой во...
 
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