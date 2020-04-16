Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь заинтересована в предоставлении кредитных ресурсов ЕБРР Наша страна заинтересована в предоставлении кредитных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития. Это заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой во...

Наша страна заинтересована в предоставлении кредитных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития. Это заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой во время видеоконференции с вице-президентом этой финансовой структуры. Речь о предоставлении средств крупным государственным банкам. Объем - до миллиарда долларов. Их планируют направить в том числе для поддержки малых и средних компаний, которые наиболее пострадали из-за распространения вирусной инфекции. При этом стороны договорились использовать ускоренную процедуру подготовки соответствующих решений.