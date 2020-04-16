Дочь беглого бизнесмена Аверьянова обвинили в неуплате налогов на 900 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ЗАО «Интэкс» Виктории Аверьяновой и предъявил обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об это говорится в сообщении СК.



Виктория Аверьянова. Фото: sasharoshe / YouTube

По версии следствия, «Интэкс» в 2009—2015 годы не уплатил в бюджет Беларуси налоги в сумме свыше 892 тысяч рублей. По данным силовиков, по указанию Виктории Аверьяновой подчиненными работниками из кассовых суммирующих аппаратов изымалась часть денежных средств, при этом в сами аппараты вносились заведомо ложные сведения о поступившей выручке.

«Интекс» управлял минскими клубами «Медисон», «Африкана» и «Табу».

Напомним, Виктория Аверьянова — старшая дочь известного белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова. В 2017 году СК сообщил о задержании шести человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд». Их подозревали в уклонении от уплаты налогов. Все эти бизнесы контролировал Юрий Аверьянов.

После претензий со стороны силовиков он покинул Беларусь и переехал в Германию. Его старшая дочь — в Россию, где воспитывала двух детей, младший из которых родился как раз в разгар расследования.

В конце 2019 года Викторию Аверьянову экстрадировали в Беларусь.

Генпрокуратура сообщила, что Юрию Аверьянову расширили обвинение. Помимо неуплаты налогов, его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Минск добивается экстрадиции бизнесмена из Германии.