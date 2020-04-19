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Трейдинг и финтех будут на подъеме. Эксперты считают, что IT-индустрию Беларуси ждут трансформации
19.04.2020 09:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В текущем году IT-сферу Беларуси ждут заметные трансформации, но положительная динамика развития всего рынка высоких технологий сохранится, такую оценку высказал директор «Альпари Евразия» Евгений Новик.
По прогнозу «Альпари Евразия», компании форекс-брокера, в 2020 году компании, чья деятельность связана с трейдингом, будут испытывать настоящий наплыв как клиентов, так и соискателей.
— По нашим оценкам, по итогам 2020 года клиентская база белорусских форекс-компаний получит прирост около 100%. А переток IT- специалистов из смежных сфер финансовых технологий будет происходить благодаря росту спроса на программное обеспечение и сопутствующие пользовательские приложения на финансовых рынках, — отмечает Новик.
В апреле на фоне пандемии в ИТ-отрасли отмечалась заморозка проектов, уменьшение зарплат и сокращение персонала, но происходит это все по компаниям очень неравномерно.
— Ситуация сильно зависит от того, над какими проектами и в какой сфере работают разработчики. С одной стороны, если IT-проект связан с туризмом, сдачей-арендой помещений, ставками на спорт и другими отраслями, по которым в мире нанесен наибольший удар, то работающим над такими проектами приходится тяжелее всего. С другой стороны, проекты, связанные с коммуникациями, удаленной работой, медициной (в том числе, телемедициной), мобильными финансовыми услугами, онлайн-инвестированием и т.д. сейчас не только не испытывают сложностей, но даже расширяются, отмечает эксперт.
По данным Белстата, средняя начисленная (т.е. до вычета налогов) зарплата в ИТ-отрасли по итогам февраля составила около 4700 рублей, что примерно в 4,2 раза больше, чем средняя зарплата по стране. Но уже в феврале рублевая зарплата снизилась по сравнению с январем на 1,5%. В валютном же эквиваленте, за счет роста курса, зарплата снизилась на 3,4%. В марте это снижение продолжилось.
В 2019 году, несмотря на правительственный прогноз роста экономики на 4%, ВВП Беларуси вырос лишь на 1,2%, и примерно 45% прироста дал сектор ИКТ. В сектор входят государственный гигант «Белтелеком», операторы сотовой связи и другие IT-компании, которые в основном являются резидентами ПВТ (парка высоких технологий).
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В текущем году IT-сферу Беларуси ждут заметные трансформации, но положительная динамика развития всего рынка высоких технологий сохранится, такую оценку высказал...
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