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К сведению фермерских хозяйств. Объявлен конкурс

20.04.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь информирует, что в целях выполнения мероприятий подпрограммы 10 "Развитие и поддержка малых форм хозяйствования" Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196, объявлены повторные конкурсы по реализации за счет средств республиканского бюджета части мероприятия "Обеспечение первичного обустройства крестьянских (фермерских) хозяйств (линий электропередачи, объектов водо- и газоснабжения, телефонной связи иных объектов), а также мелиорации земель".
Извещения о проведении конкурсов по выбору исполнителей мероприятия размещены на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

(httрs://mshр.gov.bу/рrоgramms/с35сf94064857d114.html).

 
 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь информирует, что в целях выполнения мероприятий подпрограммы 10...
 
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