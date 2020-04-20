К сведению фермерских хозяйств. Объявлен конкурс

Источник материала: Ивьевский край

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь информирует, что в целях выполнения мероприятий подпрограммы 10 "Развитие и поддержка малых форм хозяйствования" Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196, объявлены повторные конкурсы по реализации за счет средств республиканского бюджета части мероприятия "Обеспечение первичного обустройства крестьянских (фермерских) хозяйств (линий электропередачи, объектов водо- и газоснабжения, телефонной связи иных объектов), а также мелиорации земель".

Извещения о проведении конкурсов по выбору исполнителей мероприятия размещены на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

(httрs://mshр.gov.bу/рrоgramms/с35сf94064857d114.html).