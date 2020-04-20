Фермер Александр Богнат планирует вырастить на Пинщине солидный ореховый сад

Источник материала: Полесская правда

…Когда два года назад он заварил всю эту историю, ему не было и тридцати. Но он уже успел один за другим окончить наш гидромелиоративный колледж и Брестский государственный технический университет и благополучно работал в планово-экономическом отделе одной из районных строительных организаций. А теперь представьте себе выражение лиц родных и друзей, когда он, дипломированный экономист Александр Богнат, объявил, что открывает свое фермерское хозяйство. Не оставляя основной профессии и сохраняя место работы.

Фермеру Богнату райисполком выделил 11 гектаров земли под выращивание грецких орехов. Почему именно орехов, а не, скажем, алычи? Решение не такое уж неожиданное, как может показаться на первый взгляд: у нас в районе кое-кто уже пытался, с разной степенью успешности, заниматься орехами. Возможно, я чего-то не знаю, но пока особого прорыва в этом секторе садоводства не наблюдается. Похоже, не подошли еще нужные сроки: ждать первого урожая приходится 5-6 лет. То есть, сам по себе этот проект долгоиграющий, и тому, кто его затеял, не обойтись без таких качеств, как терпение и, если хотите, упрямство. Выяснилось, что и того, и другого у Александра хватает.

Сама же идея вырастить на Пинщине солидный ореховый сад родилась достаточно далеко от нашего города, в столинской деревне Колодное. Здесь под родительским кровом проживает закадычный друг Александра Богната, его тезка Александр Хвостюк. У него достаточно престижное высшее образование, но он, видимо, разочаровался в своей профессии и полностью посвятил себя фермерству, которым увлекаются его родители, занятые в широком смысле слова садоводством. И вот во время очередной встречи в Колодном друзей-приятелей зацепила в Интернете одна цифра: оказывается, ежегодно в Европе ощущается дефицит грецких орехов в размере приблизительно 100 тонн. Одновременно Богнат Александр выяснил, что с единственного дерева, которое растет во дворе его бабушки в Галево, снимают до 80 килограммов орехов. Так почему нет?

В общем, долго ли коротко, а практически на окраине Пинска вдоль шоссе, ведущего в Брест, аккурат напротив перекрестка с дорогой на Бердуны, вскоре по периметру в 6 километров вырос внушительный забор из сетки-рабицы: фермерское хозяйство «Велес-Био» начало свое существование. Название подходящее, если учесть, что Велес – это языческий бог плодородия. Тем временем в Колодном шла подготовка саженцев, для каковой цели родители столинского Саши выделили Саше Богнату гектар земли. Но прежде в сырой погреб на зимовку были заложены 800 орехов, собранных с того самого дерева в Галево и такого же дерева у Сашиных родителей. Обычная технология: за зиму орех дает росток, и его уже можно высаживать в грунт. А там, глядишь, и саженцы пойдут в рост. Не все, конечно, но на первое время хватит. Долго ли оно продлится, это первое время? Не буду спешить с прогнозами, скажу только, что в Колодном саженцы достигли уже более чем полутораметровой высоты и нынешней осенью займут свое место на плантации по схеме 10 на 12 метров, где первая цифра – это расстояние между деревьями, а вторая – междурядья. Короче говоря, на гектаре разместится 85 деревьев. Что дает возможность в ожидании урожая орехов выращивать между саженцами клубнику, голубику и прочую ягоду.

Надо заметить, что у сугубо городского парня Саши Богната на генетическом уровне заложена любовь к земле. Ведь если откровенно, то ему достался не самый плодородный участок: помнится, на тех песках пробовали раньше сеять кукурузу, но она едва поднималась над полем. Фермер Богнат, решивший с самого начала, что его орехи ни на какой стадии выращивания не окажутся под воздействием химии, начал оздоравливать свои плантации тем, что в первый год посеял здесь сурепицу, эту признанную санитарку полей, а затем – тритикале. Проще говоря, земля «не гуляет» в ожидании саженцев. Да и в самом фермерском хозяйстве перемены идут за переменами: на плантации проведена вода из артезианской скважины, построена бытовка. Кто не знает, в этом месте, где раньше лежала пустошь, сейчас разместились несколько фермерских хозяйств разных профилей. И очень важно, что фермеры помогают друг другу. Скажем, сравнительно недавно они «сообразили на троих»: владельцы трех хозяйств вместе построили трансформатор, так как без электричества на плантации делать нечего. К сказанному еще следует добавить, что фермер Богнат приобрел широко используемый в садоводстве трактор Т-40, а к нему – необходимый подвесной инвентарь для обработки земли.

Тут бы и поставить завершающий восклицательный знак, но, оказывается, все это только начало. Саженцы подрастут, но это будут только подвои для будущих плодоносящих деревьев. И какой сорт им прививать, чтобы оправдать все ожидания? Есть такой «Идеал», дающий фантастические урожаи. Но он плодоносит лишь 30 лет. Фермера же Сашу Богната, Александра Александровича, такой срок явно не устраивает. Ему нужны деревья, которые будут служить людям минимум по три сотни лет, чтобы и правнукам, и их правнукам хватило. Вот и идут поиски подходящих сортов и в Польше, и в Украине, и в Молдове.

…Наверное, и заметки следовало бы написать лет через несколько да сфотографировать фермера Сашу Богната на фоне зеленеющего сада. Или на мешке орехов. Но это дело будущего: по тому, как взялся он за дело, как спокойно, уверенно и даже профессионально проводит работы в саду, видно, что всё у него получится.

Юрий СЕРГЕЕВ

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