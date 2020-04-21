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Число самозанятых в Гродненской области растет: за год стало в 1,5 раза больше парикмахеров

21.04.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Число самозанятых в Гродненской области растет: за год стало в 1,5 раза больше парикмахеров

В Гродненской области в I квартале 2020 года увеличилось число самозанятых. Парикмахерские услуги по-прежнему самое популярное направление, сообщили корреспонденту БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

На 1 апреля 2020 года более 4,2 тыс. жителей региона осуществляли деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога. Это на 880 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Более чем на 50% возросло число граждан, оказывающих парикмахерские услуги. В I квартале 2020 года их количество составило 1,1 тыс. человек, а в I квартале 2019-го — 725″, — рассказали в инспекции. Увеличилось число репетиторов, а также тех, кто торгует цветами, декоративными растения, семенами и рассадой; животными; произведениями живописи, графики, скульптуры, изделиями народных художественных ремесел. Становится больше самозанятых, ремонтирующих швейные, трикотажные изделия и головные уборы, тех, кто зарабатывает уходом за взрослыми и детьми. Растет популярность и строительных услуг.

Основное количество плательщиков, осуществляющих деятельность по заявительному принципу, сосредоточено в Гродно (1470), в Лидском (629), Волковысском (352), Слонимском (236) и Сморгонском (201) районах. С начала года от них в бюджет поступило Br317 тыс. единого налога.

В МНС по Гродненской области рассказали, что открыть свое дело можно за один день. Для этого нужно обратиться с уведомлением в любой налоговый орган. Следует указать вид деятельности, период и место ее осуществления. После уплаты единого налога, сумму которого рассчитает инспектор, можно приступать к работе.

Налог платится каждый месяц. Если же в каком-либо из месяцев деятельность осуществляться не будет, то и платить не нужно. При наличии статуса многодетной семьи, достижении пенсионного возраста и (или) наличии группы инвалидности предоставлено право на льготу в виде снижения на 20% ставки единого налога, а при двух основаниях — на 45%.

https://www.belta.by

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродненской области в I квартале 2020 года увеличилось число самозанятых. Парикмахерские услуги по-прежнему самое популярное направление, сообщили...
 
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