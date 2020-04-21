В Минске есть квартиры, в которых балконов больше, чем комнат. Посмотрите, как они выглядят

Источник материала: realt.by

Проект Э-187 достаточно редкий для Минска. В столице всего 5 домов данной серии – четыре на Востоке и один в Курасовщине. Дома были возведены в период с 1973 по 1979 г. Одна из «фишек» многоэтажек – в балконах, они есть во всех комнатах и даже на кухне каждой из квартир. Прямо сейчас в Минске продается две такие квартиры.

Одна из квартир, выставленных в продажу , находится в 18-этажном доме по адресу: ул. Калиновского, д. 54/2. В ней три балкона и большая лоджия. Площадь «трешки» – почти 67 квадратных метров, по СНБ – 71 кв.м. Это монолитный дом с улучшенной тепло- и звукоизоляцией. Все комнаты изолированы, смежная стена с соседями только одна. Собственник отмечает, что планировка позволяет объединить гостиную с кухней и прихожей (не проверяли – не знаем, - прим. ред.).







«Трешка» находится на 17-м этаже высотки, а потому из окон открывается прекрасный вид на район. Рядом большая парковая зона, лес, Всехсвятская церковь. Наличие балконов и лоджий – хороший «бонус» для того, чтобы любоваться панорамными видами из окон. Цена необычного объекта – $96 тыс.









Еще интересней выглядит планировка квартиры в доме по адресу: ул. Славинского, 43. Данный дом стал первым в Минске, построенным по проекту Э-187. Конфигурации различны, но суть одна – во всех квартирах многоэтажки очень много лоджий. К примеру, сейчас на продажу выставили квартиру с 4 комнатами и 5 лоджиями . Планировка квартиры выглядит так:



Дом монолитный, 16-этажный, построен по улучшенному проекту. Квартира находится на третьем этаже, в помещении сделан удовлетворительный ремонт. Цена «четырешки» – $126.900.







