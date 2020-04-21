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В Минске есть квартиры, в которых балконов больше, чем комнат. Посмотрите, как они выглядят
21.04.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Проект Э-187 достаточно редкий для Минска. В столице всего 5 домов данной серии – четыре на Востоке и один в Курасовщине. Дома были возведены в период с 1973 по 1979 г. Одна из «фишек» многоэтажек – в балконах, они есть во всех комнатах и даже на кухне каждой из квартир. Прямо сейчас в Минске продается две такие квартиры.
Одна из квартир,
Еще интересней выглядит планировка квартиры в доме по адресу: ул. Славинского, 43. Данный дом стал первым в Минске, построенным по проекту Э-187. Конфигурации различны, но суть одна – во всех квартирах многоэтажки очень много лоджий. К примеру, сейчас
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Проект Э-187 достаточно редкий для Минска. В столице всего 5 домов данной серии – четыре на Востоке и один в Курасовщине. Дома были возведены в период с 1973 по 1979 г. Одна...
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