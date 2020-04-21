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Лукашенко рассказал, в чем он уверен

21.04.2020 12:20 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Европа уже начала «открываться», несмотря на смертность 400-600 человек в сутки. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения предприятия «Славянка» в Бобруйске 21 апреля, передает пресс-служба президента. Глава государства также пояснил свою точку зрения о карантине в школах, посевной и производству гречихи.

Об экономике

Президент уверен, что в течение месяца мировая экономика снова «будет работать» в обычном режиме.

«В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают», - убежден Лукашенко.

О занятиях в школе

На вопрос работниы фабрики о занятиях в школах президент заявил, что был категорически против продления каникул, хоть и согласился на это. Он сказал, что в любом случае берет на себя ответственность, так как он - президент.

«Я наблюдаю реакцию людей. Люди разные. Оппозиционеры начали пописывать в отдельных там телеграм-каналах, желтой прессе.. Вот Лукашенко там "адказнасць пераклаў" на родителей. Слушайте, ну дикость полная. Я, наверное, излишне беру на себя ответственность. Я на себя весь этот груз возложил. Хотя многие говорят, вот президентские выборы… Да не надо впереди лошади бежать! Я же президент, пока я за это отвечаю. Возложи я ответственность, не возложи, вы же все равно с меня спросите. Такая практика у нас уже в стране. Кто виноват, не виноват - президент. Поэтому я занимаюсь этими вопросами. Я честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул. Изучили мнения, хотят на неделю продлить. Ладно, я продлил. Но сказал, что я категорически против», - сказал Лукашенко.

(Будет дополнено)

 
 
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Европа уже начала «открываться», несмотря на смертность 400-600 человек в сути.
 
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