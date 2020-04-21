Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Безригельная фасадная система VS-1 Не так давно Glassolutions UK внедрила VS-1, что расшифровывается как vertical solution, или вертикальное решение. Это фасадная система, состоящая только из вертикальных...

Не так давно Glassolutions UK внедрила VS-1, что расшифровывается как vertical solution, или вертикальное решение. Это фасадная система, состоящая только из вертикальных конструктивных элементов. Такой фасад представляет собой полностью остекленную поверхность, которая пропускает максимум дневного света, повышая визуальную привлекательность здания, а также комфорт его обитателей. Система VS-1 без горизонтальных элементов обеспечивает архитекторам большую гибкость при проектировании, поскольку несущие стойки могут быть установлены как внутри, так и снаружи здания. Эта система предусматривает установку как однокамерных, так и двухкамерных или трехкамерных стеклопакетов, изготовленных как из монолитного, так и из многослойного стекла.Такая система использована в фасаде здания головного офиса софтверного гиганта Adobe, находящегося в штате Юта, США. В этом здании площадью 26 тысяч квадратных метров работает 1100 сотрудников. Высота проемов достигает 8 метров.В Великобритании же, в Честере, недалеко от Ливерпуля, открылся новый магазин сети Waitrose, это британская сеть элитных супермаркетов. Фасад здания нового супермаркета также сконструирован на основе этой системы.В проемы высотой 10, 5 метра встроено солнцезащитное стекло SGG COOL-LITE SKN165 II, которое минимизирует энергопотребление здания, соответствующего уровню Excellent в экологической сертификации BREEAM.Наконец, фасад здания страховой компании Hiscox в Йорке состоит из экранов высотой 12, 5 метра, в которые встроены изогнутые стеклянные блоки SGG COOL-LITE SKN 167.www.saint-gobain.com