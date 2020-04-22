ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Я хотела сделать здесь частный детский сад, но денег не хватило». В Колодищах за $105 тысяч продается замок

22.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Мы продолжаем рассказывать об интересных объектах, которые можно найти в базе домов под Минском. На этот раз речь пойдет о недостроенном замке в Колодищах. Его собственница думала сделать из этого дома частный детский сад, но мечта так и осталась нереализованной. О том, почему так получилось, читайте в материале.

«Я хотела сделать здесь частный детский сад, но денег не хватило». В Колодищах за 5 тысяч продается замок

В агрогородке Колодищи за $105 тысяч продается недостроенный замок общей площадью 250 "квадратов". Архитектура здания настраивает на романтический лад: представляется, что здесь планировала жить придворная дама или местный герцог, а столичная знать приезжала бы на званые приемы на золоченых каретах к крыльцу с колоннами. Но реальность оказалась проще. Дом построили то ли москвичи, то белорусы, работающие в Москве. Они вряд ли имели знатное происхождение, но жить собирались именно так — в доме с колоннами и резными башнями. Потом они уехали, а замок купила Наталья, которая хотела открыть здесь частный детский сад.  

— Я купила этот дом около 3 лет назад, и он уже был в таком состоянии, в котором вы видите его сейчас, — рассказала собственница дома Наталья. — Насколько мне известно, предыдущие его владельцы — белорусы, которые долгое время работали в Москве. Они строили этот дом в 1998-2000-х годах, когда еще актуальной была мода на все помпезное и вычурное. А может быть, так строили тогда в Москве, — я не знаю. 

Несмотря на то, что дом изначально строился для проживания, я хотела сделать из него коммерческий проект — необычный частный детский садик. Эта планировка с большими светлыми комнатами, огромным центральным холлом и колоннами у входной двери, на мой взгляд, идеально подходит для реализации такой идеи. 

«Я хотела сделать здесь частный детский сад, но денег не хватило». В Колодищах за 5 тысяч продается замок

— С 1995 года я работаю в торговле, живу в Могилеве. Когда вышла на пенсию, мне захотелось воплотить в жизнь какой-то полезный, общественно-значимый проект — выбор пал на частный детский садик. Колодищи для этого подходили как нельзя лучше: это активно развивающийся поселок рядом с Минском, где практически нет садиков и школ. Когда увидела этот дом в продаже, почти не сомневалась насчет покупки.

Я представляла себе, что здесь будут проходить необычные занятия для детей, работать заинтересованные воспитатели. Для прогулок я бы сделала детскую площадку, участок в 19 соток это позволяет. И я думала, что маленькие люди запомнят это место как что-то очень хорошее и уникальное, пронесут эти воспоминания через всю жизнь, — пояснила  Наталья. — Но на окончательную реализацию проекта у меня просто не хватило денег — их хватило только, чтобы купить этот дом с участком. Тот бизнес, с доходов которого я планировала  достраивать объект, перестал приносить прибыль в достаточном объеме. А сейчас в связи с последними событиями в мире и вовсе может уйти в «минус». Поэтому я приняла решение продать дом. Однако готова рассмотреть предложения и потенциальных инвесторов, если кто-то захочет со мной на долевой основе достроить этот детский сад. Потому что мечта сделать что-то хорошее все же осталась. 

«Я хотела сделать здесь частный детский сад, но денег не хватило». В Колодищах за 5 тысяч продается замок
«Я хотела сделать здесь частный детский сад, но денег не хватило». В Колодищах за 5 тысяч продается замок
«Я хотела сделать здесь частный детский сад, но денег не хватило». В Колодищах за 5 тысяч продается замок
«Я хотела сделать здесь частный детский сад, но денег не хватило». В Колодищах за 5 тысяч продается замок

Дом представляет собой двухэтажное строение с черновой отделкой. В объявлении указано, что стены кирпичные, есть еще подвал по всему периметру дома. Все коммуникации подведены: свет, газ, центральная вода, телефон (интернет), канализация. До МКАДа Яндекс.Карты строят маршрут в 10 километров.  

— Дом подходит и для жизни, конечно. По словам риэлтера, у которого я покупала этот замок, до меня его хотели купить две семьи. В замке есть два входа, так что это не удивительно, — рассказала Наталья. — Если не заниматься домом, то понятно, что со временем он начнет разрушаться. Мне жаль это говорить, но жизнь такова, и здесь ничего не поделаешь. Достроить этот замок самостоятельно у меня вряд ли получится.

«Я хотела сделать здесь частный детский сад, но денег не хватило». В Колодищах за 5 тысяч продается замок

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы продолжаем рассказывать об интересных объектах, которые можно найти в базе домов под Минском. На этот раз речь пойдет о недостроенном замке в Колодищах. Его...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Экономика дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Lida.Info

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика