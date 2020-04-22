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«Я хотела сделать здесь частный детский сад, но денег не хватило». В Колодищах за $105 тысяч продается замок
22.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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В агрогородке Колодищи за $105 тысяч
— Я купила этот дом около 3 лет назад, и он уже был в таком состоянии, в котором вы видите его сейчас, — рассказала собственница дома Наталья. — Насколько мне известно, предыдущие его владельцы — белорусы, которые долгое время работали в Москве. Они строили этот дом в 1998-2000-х годах, когда еще актуальной была мода на все помпезное и вычурное. А может быть, так строили тогда в Москве, — я не знаю.
Несмотря на то, что дом изначально строился для проживания, я хотела сделать из него коммерческий проект — необычный частный детский садик. Эта планировка с большими светлыми комнатами, огромным центральным холлом и колоннами у входной двери, на мой взгляд, идеально подходит для реализации такой идеи.
— С 1995 года я работаю в торговле, живу в Могилеве. Когда вышла на пенсию, мне захотелось воплотить в жизнь какой-то полезный, общественно-значимый проект — выбор пал на частный детский садик. Колодищи для этого подходили как нельзя лучше: это активно развивающийся поселок рядом с Минском, где практически нет садиков и школ. Когда увидела этот дом в продаже, почти не сомневалась насчет покупки.
Я представляла себе, что здесь будут проходить необычные занятия для детей, работать заинтересованные воспитатели. Для прогулок я бы сделала детскую площадку, участок в 19 соток это позволяет. И я думала, что маленькие люди запомнят это место как что-то очень хорошее и уникальное, пронесут эти воспоминания через всю жизнь, — пояснила Наталья. — Но на окончательную реализацию проекта у меня просто не хватило денег — их хватило только, чтобы купить этот дом с участком. Тот бизнес, с доходов которого я планировала достраивать объект, перестал приносить прибыль в достаточном объеме. А сейчас в связи с последними событиями в мире и вовсе может уйти в «минус». Поэтому я приняла решение продать дом. Однако готова рассмотреть предложения и потенциальных инвесторов, если кто-то захочет со мной на долевой основе достроить этот детский сад. Потому что мечта сделать что-то хорошее все же осталась.
Дом представляет собой двухэтажное строение с черновой отделкой. В объявлении указано, что стены кирпичные, есть еще подвал по всему периметру дома. Все коммуникации подведены: свет, газ, центральная вода, телефон (интернет), канализация. До МКАДа Яндекс.Карты строят маршрут в 10 километров.
— Дом подходит и для жизни, конечно. По словам риэлтера, у которого я покупала этот замок, до меня его хотели купить две семьи. В замке есть два входа, так что это не удивительно, — рассказала Наталья. — Если не заниматься домом, то понятно, что со временем он начнет разрушаться. Мне жаль это говорить, но жизнь такова, и здесь ничего не поделаешь. Достроить этот замок самостоятельно у меня вряд ли получится.
Фото: база объявлений Realt.by
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«Я хотела сделать здесь частный детский сад, но денег не хватило». В Колодищах за $105 тысяч продается замок
Мы продолжаем рассказывать об интересных объектах, которые можно найти в базе домов под Минском. На этот раз речь пойдет о недостроенном замке в Колодищах. Его...
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