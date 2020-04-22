«Я хотела сделать здесь частный детский сад, но денег не хватило». В Колодищах за $105 тысяч продается замок

В агрогородке Колодищи за $105 тысяч продается недостроенный замок общей площадью 250 "квадратов". Архитектура здания настраивает на романтический лад: представляется, что здесь планировала жить придворная дама или местный герцог, а столичная знать приезжала бы на званые приемы на золоченых каретах к крыльцу с колоннами. Но реальность оказалась проще. Дом построили то ли москвичи, то белорусы, работающие в Москве. Они вряд ли имели знатное происхождение, но жить собирались именно так — в доме с колоннами и резными башнями. Потом они уехали, а замок купила Наталья, которая хотела открыть здесь частный детский сад.

— Я купила этот дом около 3 лет назад, и он уже был в таком состоянии, в котором вы видите его сейчас, — рассказала собственница дома Наталья. — Насколько мне известно, предыдущие его владельцы — белорусы, которые долгое время работали в Москве. Они строили этот дом в 1998-2000-х годах, когда еще актуальной была мода на все помпезное и вычурное. А может быть, так строили тогда в Москве, — я не знаю.

Несмотря на то, что дом изначально строился для проживания, я хотела сделать из него коммерческий проект — необычный частный детский садик. Эта планировка с большими светлыми комнатами, огромным центральным холлом и колоннами у входной двери, на мой взгляд, идеально подходит для реализации такой идеи.