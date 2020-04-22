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Индустриальный парк "Великий камень" наращивает мощности

22.04.2020 08:52 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Когда начинали, в 2015 году, было 8 компаний, сейчас уже 60. Резиденты пришли из 16 стран. В планах - чтобы в этом году половина предприятий начала выпуск продукции. Сейчас в этом списке два десятка. Другие компании еще строят свои производственные корпуса. В ближайшее время здесь откроется и новый центр инноваций. Он станет местом притяжения перспективных научно-технических стартапов. В планах перевести 90% административных процедур в цифру.На единой станции, где работают представители госорганов с инвесторами - говорят на русском, английском, китайском, немецком. 

 
 
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Когда начинали, в 2015 году, было 8 компаний, сейчас уже 60. Резиденты пришли из 16 стран. В планах - чтобы в этом году половина предприятий начала выпуск продукции. Сейчас...
 
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