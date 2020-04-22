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На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
22.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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В Гатово на аукцион выставили участок площадью 15,44 сотки. Земельный надел находится недалеко от квартала многоквартирной застройки. Из коммуникаций здесь есть электричество, газ и водопровод. Соседи преимущественно строятся, вблизи есть и жилые дома. Подъезд – накатанная дорога. Сам участок ровный, удобный для строительства дома. Стартовая цена – 25 тыс. рублей.
12,15 сотки выставили на торги в деревне Ельница. До Минска отсюда 9,5 километров по М4. Участок выделен на пустыре на окраине населенного пункта, чуть не в поле (территория, к слову, вспахана). Рядом – водонапорная башня, в пешей доступности озеро Стайки. Вблизи участка есть электричество, газ и вода. Ближайшие соседи строятся.
Один из самых близких к Минску участков находится в деревне Копиевичи. Отсюда до МКАД всего 3,5 километра, а, если срезать по гравийке, то и того короче. Земельный надел выделен на самой окраине деревни и окружен сельхозугодьями. В наличии все необходимые коммуникации – электричество, газ и вода. Подъезд – гравийка. На участке есть ощутимый уклон, из минусов также – приближенность к железной дороге, до путей отсюда около 500 метров.
Из всех лотов аукциона участок №1С в агрогородке Сеница – самый близкий к Минску. Отсюда в столицу можно ходить хоть пешком: расстояние до МКАД – 1,9 километров. Из коммуникаций – электричество, газ, вода и канализация; подъезд асфальтирован. Участок выделен в квартале новой коттеджной застройки – вокруг дорогие коттеджи и добротные дома, за забором – несколько таунхаусов. Площадка ровная, но небольшая – площадь участка всего 7,4 сотки. Судя по всему сейчас территория используется под чей-то огород.
Еще один популярный населенный пункт возле столицы – деревня Озерцо. Отсюда до МКАД меньше 5 километров, до границы Минска – еще ближе. В деревне есть многоквартирные дома, но большая часть территории представлена частным сектором. Вакантный земельный надел выделен на выезде из поселка, недалеко от музея народной архитектуры и быта. Площадка ранее не осваивалась, представляет собой пустырь. Ближайшие соседи строятся, рядом есть и жилые дома. Площадь участка – 15 соток, стартовая цена – 53 тыс. рублей.
Общая площадь участка — 15,01 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 53 тыс.;
Координаты участка: 53.837514, 27.383420;
Кадастровый номер: 623688005601000447;
Расстояние до МКАД: 4,6 км.
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На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
22 мая с аукциона разыграют 20 земельных участков в Минском районе. В новом обзоре – те, что ближе всего к МКАД. Показываем, как они выглядят.
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