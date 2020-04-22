На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД

Один из самых близких к Минску участков находится в деревне Копиевичи. Отсюда до МКАД всего 3,5 километра, а, если срезать по гравийке, то и того короче. Земельный надел выделен на самой окраине деревни и окружен сельхозугодьями. В наличии все необходимые коммуникации – электричество, газ и вода. Подъезд – гравийка. На участке есть ощутимый уклон, из минусов также – приближенность к железной дороге, до путей отсюда около 500 метров.