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На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД

22.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

22 мая с аукциона разыграют 20 земельных участков в Минском районе. В новом обзоре – те, что ближе всего к МКАД. Показываем, как они выглядят.

Всеучасткинакарте

аг. Гатово, участок № 184 (Лот № 8)

На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД

В Гатово на аукцион выставили участок площадью 15,44 сотки. Земельный надел находится недалеко от квартала многоквартирной застройки. Из коммуникаций здесь есть электричество, газ и водопровод. Соседи преимущественно строятся, вблизи есть и жилые дома. Подъезд – накатанная дорога. Сам участок ровный, удобный для строительства дома. Стартовая цена – 25 тыс. рублей.

На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД

Общая площадь участка — 15,44 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 25 тыс.;

Координаты участка: 53.788355, 27.623615;

Кадастровый номер: 623684301601000571;

Расстояние до МКАД: 9,5 км.

д. Ельница, участок № 5 (Лот №9)

На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД

12,15 сотки выставили на торги в деревне Ельница. До Минска отсюда 9,5 километров по М4. Участок выделен на пустыре на окраине населенного пункта, чуть не в поле (территория, к слову, вспахана). Рядом – водонапорная башня, в пешей доступности озеро Стайки. Вблизи участка есть электричество, газ и вода. Ближайшие соседи строятся.

На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД

Общая площадь участка — 12,15 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 25 тыс.;

Координаты участка: 53.816548, 27.724351;

Кадастровый номер: 623684303101000462;

Расстояние до МКАД: 9,5 км.

д. Копиевичи, ул. Центральная, участок № 1 (Лот № 15)

На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД

Один из самых близких к Минску участков находится в деревне Копиевичи. Отсюда до МКАД всего 3,5 километра, а, если срезать по гравийке, то и того короче. Земельный надел выделен на самой окраине деревни и окружен сельхозугодьями. В наличии все необходимые коммуникации – электричество, газ и вода. Подъезд – гравийка. На участке есть ощутимый уклон, из минусов также – приближенность к железной дороге, до путей отсюда около 500 метров.

На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 65 тыс.;

Координаты участка: 53.826579, 27.492302;

Кадастровый номер: 623686602101000115;

Расстояние до МКАД: 3,5 км.

аг. Сеница, участок № 1С (Лот №16)

На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД

Из всех лотов аукциона участок №1С в агрогородке Сеница – самый близкий к Минску. Отсюда в столицу можно ходить хоть пешком: расстояние до МКАД – 1,9 километров. Из коммуникаций – электричество, газ, вода и канализация; подъезд асфальтирован. Участок выделен в квартале новой коттеджной застройки – вокруг дорогие коттеджи и добротные дома, за забором – несколько таунхаусов. Площадка ровная, но небольшая – площадь участка всего 7,4 сотки. Судя по всему сейчас территория используется под чей-то огород.

На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД

Общая площадь участка — 7,4 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 40 тыс.;

Координаты участка: 53.823045, 27.536003;

Кадастровый номер: 623686605101001204;

Расстояние до МКАД: 1,9 км.

д. Озерцо, участок № 4 (Лот №19)

На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД

Еще один популярный населенный пункт возле столицы – деревня Озерцо. Отсюда до МКАД меньше 5 километров, до границы Минска – еще ближе. В деревне есть многоквартирные дома, но большая часть территории представлена частным сектором. Вакантный земельный надел выделен на выезде из поселка, недалеко от музея народной архитектуры и быта. Площадка ранее не осваивалась, представляет собой пустырь. Ближайшие соседи строятся, рядом есть и жилые дома. Площадь участка – 15 соток, стартовая цена – 53 тыс. рублей.

На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД
На аукцион выставили 20 участков возле Минска. Показываем, что можно купить в пределах 10 км от МКАД

 
Теги: Минск
 
 
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22 мая с аукциона разыграют 20 земельных участков в Минском районе. В новом обзоре – те, что ближе всего к МКАД. Показываем, как они выглядят.
 
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