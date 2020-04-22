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Прогноз: Во второй половине 2020 года начнется умеренное восстановление экономик стран ЕАБР
22.04.2020 10:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Евразийский банк развития прогнозирует начало восстановления экономической активности Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана во второй половине 2020 года и продолжение этого процесса в последующие два года. Об этом говорится в подготовленном Дирекцией по аналитической работе Банка материале «Макрообзор ЕАБР: обновленный прогноз».
ЕАБР считает, что поддержку экономикам региона окажут широкомасштабные меры властей в области налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Их реализация позволит сгладить негативные экономические и социальные последствия пандемии COVID-19 и создать условия для нормализации экономической активности по мере улучшения эпидемиологической ситуации.
Условия функционирования стран ЕАБР существенно изменились в конце марта — начале апреля 2020 года. Ужесточение карантина в государствах с крупнейшими экономиками вследствие пандемии COVID-19 привело к переоценке перспектив мирового роста в сторону ухудшения. Беспрецедентные меры по сдерживанию распространения заболевания, принимаемые властями большинства стран-членов банка наряду с падением внешнего спроса и цен на сырьевые товары оказывают значительное влияние на экономическую активность в регионе. В связи с этим ЕАБР актуализировал макроэкономические прогнозы с учетом действия обозначенных факторов.
Аналитики ЕАБР выделяют две основные группы каналов влияния пандемии COVID-19 на экономики. Первая группа каналов связана с осложнением внешнеэкономической конъюнктуры, что проявляется в ослаблении спроса на экспорт государств региона, сокращении доходов от поставок за рубеж сырьевых товаров вследствие падения их цен, нарушении глобальных цепочек добавленной стоимости, уменьшении объемов денежных переводов, ухудшении настроений бизнеса, а также ужесточении финансовых условий. По оценкам экспертов ЕАБР, потери ВВП стран от действия внешних факторов могут составить в 2020 году около 2%.
Вторая группа каналов cопряжена с внутренними ограничительными мерами, введенными в ряде государств региона для сдерживания распространения заболевания. Их действие проявляется в снижении производственных показателей большого количества секторов экономик, в первую очередь относящихся к сфере услуг. Потери годового ВВП стран — участниц ЕАБР от месяца самоизоляции оцениваются аналитиками Банка в размере около 1,5–2%.
В обзоре отмечается, что под влиянием указанных факторов агрегированный ВВП стран — участниц ЕАБР сократится в 2020 году на 2,2% после увеличения на 1,7% годом ранее. В России, Казахстане, Беларуси и Армении ожидается падение выпуска (на 2,3, 1,0, 3,3 и 1,7% соответственно), а в Кыргызстане и Таджикистане — существенное замедление темпов его роста (до 0,1 и 5,5% соответственно).
Ослабление национальных валют в первом квартале окажет давление на стоимость импортируемых товаров, что послужит ключевым фактором ускорения инфляции в большинстве стран региона в 2020 году. Влияние курсовой динамики на цены товаров и услуг, по оценкам аналитиков банка, будет ограниченным, в том числе из-за снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию в большинстве стран в последние годы. Кроме того, прогнозируемое ослабление внутреннего спроса и снижение роста цен в странах, являющихся основными торговыми партнерами, будут оказывать значимое дезинфляционное влияние. Наибольшее воздействие этих факторов ожидается в 2021 году, что приведет к существенному замедлению инфляции в большинстве государств — участниках ЕАБР и может обусловить смягчение монетарной политики.
Эксперты ЕАБР отмечают, что неопределенность перспектив развития экономики в мире и странах — участницах банка остается высокой. Макроэкономический прогноз для государств региона критическим образом зависит от характера течения пандемии COVID-19. Сохраняется вероятность углубления негативных тенденций в мировой экономике, что может послужить триггером дальнейшего падения цен на ключевые товары экспорта стран — участниц банка. Эпидемическая ситуация в государствах региона труднопредсказуема, что не позволяет с полной уверенностью говорить о скором снятии карантинных мер. В случае реализации указанных рисков прогнозы ЕАБР по росту ВВП могут быть пересмотрены.
Прогноз темпов прироста ВВП стран — участниц ЕАБР, %
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Эпидемическая ситуация в государствах региона труднопредсказуема, что не позволяет с полной уверенностью говорить о скором снятии карантинных мер. В случае...
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