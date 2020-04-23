Проценты ограничат, деньги под залог мобильника не дадут. Микрокредиты выдают по новым правилам

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 27 апреля вступает в силу указ президента от 23 октября 2019 года № 394 «О предоставлении и привлечении займов», принятый для упорядочения деятельности по регулярному предоставлению и привлечению займов и усиления защиты прав потребителей услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями.



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Пресс-служба Нацбанка выделяет несколько важных нововведений, предусмотренных указом № 394.

Для снижения долговой нагрузки на тех, кто берет кредиты у микрофинансовых организаций ограничены суммы процентов и неустойки, которые можно начислять по договорам микрозайма. Сумма процентов за весь срок пользования микрозаймом не может превышать двукратной суммы микрозайма, а сумма неустойки (штрафа, пеней) не может быть выше половины суммы микрозайма. То есть если вы взяли в долг у такой организации 200 рублей, сумма процентов не может превышать 400 рублей, штрафа за просрочку — 100 рублей.

Также не допускается включение в договор микрозайма условий о взимании с заемщика повышенных процентов за пользование микрозаймом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору микрозайма.

Как пояснил на онлайн видеобрифинге начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка Дмитрий Набздоров, сохранится возможность досрочно погасить заем, а также установка верхнего предела ставок по микрозаймам.

Представитель Нацбанка подчеркнул, что действие документа распространяется и на новые, и на ранее заключенные договоры. Организациям дается два месяца на приведение старых договоров в соответствие с принятыми документами.

Изменены подходы к формированию уставного фонда ломбарда (он должен быть сформирован путем внесения денежных средств в размере не менее минимального размера уставного фонда, установленного Нацбанком). Ожидается, что это позволит улучшить финансовое положение ломбардов и повысить уровень ответственности их учредителей.

При этом расширен перечень видов деятельности, разрешенных ломбардам (предоставлять микрозаймы гражданам под залог транспортных средств без обязанности передачи предмета залога ломбарду, осуществлять комиссионную торговлю, хранение вещей и их приобретение для реализации).

При возникновении конфликтной ситуации между заемщиком и заимодавцем до обращения в суд или Нацбанк обязательным будет предъявление сторонами спора претензии — письменного предложения о добровольном урегулировании возникшего спора.

Также установлены требования к рекламе деятельности по предоставлению (привлечению) займов и микрозаймов. Реклама должна будет содержать полную и достоверную информацию о рекламодателях и рекламируемой ими деятельности. Это требование распространяется как на организации, включенные в реестр микрофинансовых организаций, так и на любые субъекты, предоставляющие денежные средства взаем.

В соответствии с нововведениями членами потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи (для получения финансирования своей деятельности) смогут стать физлица, производящие сельхозпродукцию, осуществляющие виды деятельности, при осуществлении которых уплачивается единый налог, а также субъекты малого и среднего предпринимательства.

После вступления в силу изменений предоставлять микрозаймы под залог движимого имущества смогут не являющиеся микрофинансовыми организациями государственные юрлица, оказывающие бытовые услуги населению и зарегистрированные в сельской местности, а также юрлица, осуществляющие скупку драгметаллов и камней для пополнения Госфонда драгоценных металлов и драгоценных камней.

С 27 апреля 2020 года некоммерческие микрофинансовые организации, созданные в организационно-правовой форме фонда, утрачивают право регулярно предоставлять микрозаймы. При этом субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальные предприниматели, которые ранее были заемщиками фондов, смогут получать микрозаймы от потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи.

Кроме того, для исключения отдельных недобросовестных практик предоставления денежных средств ограничивается спектр вещей, которые могут быть предметом лизинга по договорам возвратного лизинга, заключаемым с физическими лицами. С 27 апреля 2020 г. предметом возвратного лизинга смогут выступать только транспортные средства и жилые помещения. Ранее нарекания вызывали сделки по предоставлению гражданам денежных средств под высокие проценты, оформляемые в виде возвратного лизинга мобильных телефонов и компьютерной техники.

Для приведения актов законодательства в соответствие с указом № 394 Нацбанк принял ряд постановлений. В частности, уточнены требования к содержанию правил предоставления микрозаймов и порядок доведения информации до сведения потребителя услуг, оказываемых микрофинансовой организацией. Ранее, как правило, информация доводилась устно, теперь по требованию потребителя услуг может предоставляться в письменной форме одним из способов (по выбору потребителя), предусмотренных правилами предоставления микрозаймов.