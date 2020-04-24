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Президент: Древесина - весомая статья доходов и богатство страны

24.04.2020 21:52 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Эффективно продать и не прогадать. Стратегический для страны  лесной ресурс  сегодня стал центральной темой диалога во Дворце Независимости. На докладе у Президента  едва ли не все ответственные за отрасль чиновники, в том числе  глава Комитета госконтроля.

Ведомство не раз критиковало упущенные возможности лесного хозяйства. Столь пристальное внимание понятно. Древесина - весомая статья доходов и богатство страны, подчеркнет Президент. Важно исключить любые барьеры для рентабельной работы предприятий, особенно  в части продаж на внутреннем рынке. Внешние - тоже важный приоритет, но лишь для готовой продукции. И это требование  сегодня актуально как никогда. К слову, национальный рынок обсудили детальнее. Правительство инициирует пересмотреть правила реализации чистого леса,  закрепив новые нормы в указе.

Все подробности сегодняшней встречи  в репортаже Ольги Анищенко

Отсюда белорусский лес отправляют фурами в Европу. По-соседству, затем в Германию и дальше по маршруту - Нидерланды, Бельгия. Полторы тысячи кубов каждый месяц. Древесину, как здесь говорят, из-под топора уже не продают. Распилят, посушат. Глядишь и цена  другое дело. Для этого в хозяйстве установили специальное сушильное оборудование. А в шаге отсюда  новая польская линия. С ней выход продукции больше вдвойне. Купят и мебельные фабрики, и люди, а также крупные игроки, Гомельдрев или Рецицадрев. Доходный товар здесь научились делать даже из отходов.

Игорь Дегтярик, директор Гомельского опытного лесхоза: "В лесхозе вся древесина, которая поставляется в цех, перерабатывается и куда-то отправляется. У нас даже на сегодня опилки, щепа полностью оправляются на экспорт.  На сегодня переработанный пиломатериал дает большую долю выручки в общем объеме выручки. Более дорогую продукцию отправляем".

Гомельский лесхоз - лучшее хозяйство в стране не только по объемам выручки. Говорят, зарплаты на загляденье: хозяйский подход позволяет держать планку. Здесь справились и с главным лесным вредителем. Нашествие короеда полностью ликвидировали. Санитарные вырубки завершены. Перешли лишь на плановые. Поврежденные участки сегодня единичны. Их сразу обработают. И это норма, говорят в лесхозе. 

Президент: Древесина - весомая статья доходов и богатство страны


За Беларусью неслучайно статус лесной державы. Масштаб фонда обязывает. Страна в десятке европейских государств. 

В абсолютных цифрах - 9 с половиной миллионов гектаров. Это под сотню тысяч квадратных километров. Скажем, как вся Португалия, Сербия или Австрия. И понадобится три Бельгии, чтобы вместить все белорусские запасы.

Стоит ли говорить, что лесной ресурс - это бренд страны. А рачительный подход к каждому кубометру - тема не одной обстоятельной беседы с чиновниками во Дворце Независимости. Не зря ведь уже несколько лет в стране запрещены продажи на экспорт чистого леса. Предприятия нацеливают на максимальную переработку сырья. Но внимания требует и внутренний рынок.

Лесная отрасль в фокусе внимания Президента


Впрочем, за ширмой материального важно не забыть о главном. Президент сегодня скажет вновь: наш лес - ресурс бесценный. Это ведь не только живые деньги для экономики, но и здоровье планеты. Да и запрос на зеленые технологии в мире велик как никогда. Чем не повод напомнить правительству о важном?! 

Но что ни год, то новая беда. То злополучный короед (о нем мы вспоминали), то ураган, то пожары. Благо, лес - ресурс возобновляемый. Важно грамотно поддерживать объемы насаждений. Символично, но в ежегодный субботник по всей стране сажают деревья. И Президент не исключение. А в целом минувший год для отрасли не стал проблемным, если судить по цифрам заготовки. 

Президент: Древесина - весомая статья доходов и богатство страны


Максимальная переработка - приоритет для лесной отрасли


Впрочем, принципиальное требование к отрасли неизменно - максимальная переработка древесины. Минимум - полуфабрикат, а лучше, конечно, мебель. О том, чтобы продавать кругляк, вопрос чиновники уже не ставят. Но Президент не преминет напомнить: продукция с добавленной стоимостью - это и есть эффективная модель производства. Ведь чем больше степень переработки, тем выше цена. Читай, доход предприятий. 

Белорусский квартал возвели во Франции


Колоритный французский пейзаж с белорусским акцентом наша съемочная группа оценила. Это небольшой городок на востоке Франции - Вильрю. До Люксембурга - рукой подать. Среди местных новостроек - жилой район в белорусском стиле. Из Синеокой - и материалы, и технология. Производства шкловского завода. 

Патрик Киффель, замдиректора строительной компании: "Все, что мы получаем с завода, приходит в таком виде. Эта обшивка - кабель уже вмонтирован внутрь. И деревянные конструкции, которые соединяются на месте. Чтобы дерево не падало, мы делаем вот такой плинтус, который поддерживает всю эту конструкцию. После того как готовы стены, мы начинаем потолок. И так далее".

Сборка напоминает лего. Несколько дней - и дом готов! Можно заселяться. Главное - экологично и доступно! Многие, кто работает в соседнем Люксембурге (а позволить себе жилье там накладно), приезжают жить сюда, во Францию. Белорусский домик по карману. Так и ездят. Работа - там, а жилье здесь. Настроили уже порядка шестидесяти домов. 

Клод Лонгвиль, директор строительной компании: "Идея построить деревянные дома принадлежит сыну. Это дело всей моей жизни.  Нам очень понравилось работать с белоруской компанией, достойное качество продукции. Нам интересно также сотрудничество в будущем".

Планируют даже расширять границы. Аналогичный квартал может появиться еще и в Италии.

Но за внешними успехами Президент призывает не забывать о внутреннем рынке. Продажи сырья своему переработчику тоже должны быть эффективными. Кабинет министров предлагает поправить правила торговли. Мол, нынешним уже второй десяток. 

Президент: Древесина - весомая статья доходов и богатство страны


Модернизированным предприятиям предлагают прямые контракты с лесхозами


Так в чем же соль? Сегодня все продажи проходят через биржу. И модернизированный белорусский завод, и брендовый зарубежный инвестор - на торговой площадке все равны. Но последний может закрыть лот, выкупив сырье по более высокой цене, нередко оставляя конкурента фактически ни с чем. Тот случай, когда стабильные поставки древесины под большим вопросом, уверяет правительство. Предприятиям, обремененным кредитами,  а модернизация потянула на внушительную сумму,  лишние препоны в работе совсем ни к чему. Вице-премьер рассказал, на какие вопросы должен ответить обновленный документ.

Проект указа отправлен на доработку


Новый подход, прописанный в проекте указа, предлагает прямые контракты с лесхозами, минуя биржевую площадку. Опять же мера может коснуться лишь тех переработчиков, кто прошел модернизацию. А это более десятка предприятий в разных регионах страны. Система, по сути, госзаказа обеспечит гарантированные объемы сырья в течение года. И, вероятно, дисконт. Ведь внебиржевая торговля - это не только прямой контракт, но еще и цена изготовителя, с одной стороны. Есть и другая: биржа гарантирует прозрачность каждой сделки. Президент поручил еще раз внимательнее присмотреться ко всем торговым нюансам. Но без раскачки: документ доработают в ближайшее время.

 
 
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Эффективно продать и не прогадать. Стратегический для страны  лесной ресурс  сегодня стал центральной темой диалога во Дворце Независимости. На докладе у...
 
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