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Пакет мер по поддержке экономики подписан Президентом

24.04.2020 22:06 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Отрасли белорусской экономики, наиболее пострадавшие от мировой эпидемиологической ситуации, поддержат. Конкретные меры определены указом. Его сегодня подписал Президент. Решение принято после глобального обсуждения всех вопросов работы крупных предприятий реального сектора, частников и социальной сферы накануне на совещании у Главы государства. 

Среди мер поддержки - арендные каникулы, рассрочки и отсрочки по кредитам. ИП разрешат пересчитать единый налог, если они не работали. Местные власти могут снижать налоги на имущество. За нарушения контролеры вправе приостановить работу магазина, кафе или ресторана до исправления ситуации, но не более чем на 3 месяца. Эта мера - для повышения ответственности бизнеса.

Сокращено время, когда наниматель сообщает своему работнику про изменения условий труда. К тому же, на 3 месяца его могут перевести и на другой участок, если это нужно. В указе отдельно прописаны и меры социальной поддержки. Родители могут рассчитывать на пособие, если они присматривают за ребенком до 10 лет, который стал контактом первого или второго уровня. Для упрощения процедур госзакупок разрешено их проводить из одного источника в нужном объеме и в течение двух месяцев, если договор с прежним поставщиком расторгнут. Иные решения принимаются с согласия правительства для гибкого реагирования на ситуацию.

Задолженность субъектов за энергоресурсы в валюте можно погашать по курсу рубля на конец прошлого года. Указом предусмотрены и другие меры для устойчивой работы отраслей экономики и сохранения рабочих мест в нынешних реалиях.

 
 
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Отрасли белорусской экономики, наиболее пострадавшие от мировой эпидемиологической ситуации, поддержат. Конкретные меры определены указом. Его сегодня подписал...
 
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