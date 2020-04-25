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Где, как и с кем трудились на субботнике президент и чиновники

25.04.2020 21:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 апреля в Беларуси прошел республиканский субботник. Чиновники и президент тоже в нем поучаствовали: они занимались посадкой деревьев, благоустройством территории и уборкой рабочих мест. Рассказываем, кто где работал.

Президент Беларуси Александр Лукашенко высадил деревья на территории Национального парка «Припятский» недалеко от Лясковичей. Это традиция: каждый год в двадцатых числах апреля он посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Два десятка человек высадили 8 тысяч саженцев сосны на площади в полтора гектара. На фото попали Лукашенко, еще несколько мужчин и женщин и белый шпиц.


Фото: president.gov.by

Скриншот: телеканал ОНТ

Лукашенко на субботнике занимался саженцами. Но всё внимание — его помощнику

Премьер-министр Сергей Румас тоже занялся деревьями: он высаживал сеянцы бука, дуба и ели. Работы проходили на территории Коловского лесничества Копыльского опытного лесхоза в Минской области. Вместе с премьером трудились вице-премьеры и руководство Минского облисполкома, они засеяли участок лесного фонда площадью 2,5 га.


Фото: Alexandra Isaeva / facebook.com

Фото: Alexandra Isaeva / facebook.com

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова высаживала ели и туи в парке около гостиницы «Пекин» в Минске.


Фото: sovrep.gov.by

Председатель Палаты представителей Владмир Андрейченко и группа депутатов посадили деревья и кустарники в минском парке «Тивали».


Фото: house.gov.by

Глава Мингорисполкома Анатолий Сивак вместе с командой высадили 15 берез на территории столичной школы № 90. Так они заложили памятную аллею в честь Героя Советского Союза Газароса Авакяна.


Изображение: Минск. Официально / Telegram

Глава НОК Виктор Лукашенко вместе с сотрудниками комитета высадили зеленые насаждения на территории, прилегающей к Лебяжьему парку.


Изображение: noc.by

Изображение: noc.by

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук субботник провел на благоустройстве территории РНПЦ спорта.

Вместе с ним трудились и работники этого медицинского учреждения, и его директор Ирина Малеваная. Там же работали председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская, директор РЦОП по велоспорту Дмитрий Толкачев, велосипедисты Евгений Королек, Алена Омелюсик, а также конькобежцы Игнат Головатюк, Марина Зуева и Виталий Михайлов.


Изображение: Пресс-служба Министерства спорта и туризма / Telegram

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, аппарат Минтранса, а также сотрудники Департамента по авиации занялись благоустройством. Они приводили в порядок и озеленяли прилегающую к центру управления воздушным движением территорию в микрорайоне Сокол.


Изображение: mintrans.gov.by

Работники Министерства труда и социальной защиты трудились у памятника Неизвестному солдату в деревне Юхновка Колодищанского сельского совета Минского района.


Изображение: mintrud.gov.by

Министр экономики Александр Червяков и другие сотрудники ведомства помогли подшефному детскому дому-интернату для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

Чтобы не создавать дополнительной угрозы здоровью детей на территории самого детского дома работы не велись. Работники Минэкономики приняли участие в благоустройстве прилегающей к детскому дому территории: привели в порядок бордюры, покрасили забор, посадили несколько деревьев. Все работы проводились с использованием необходимых средств защиты и на необходимой социальной дистанции.


Фото: economy.gov.by

Министр образования Игорь Карпенко и другие сотрудники ведомства убрали территорию в санатории-профилактории БНТУ «Политехник» и посадили там кустарники.


Скриншот: tvr.by

Руководитель Комитета госконтроля Леонид Анфимов и его команда посадили ели вдоль столичного проспекта Рокоссовского и навели порядок на аллее в парке Победы.


Изображение: Комитет госконтроля / twitter.com

Министр информации Александр Карлюкевич и сотрудники министерства высадили аллею из голубых елей на территории «Полиграфкомбината имени Якуба Коласа» в Минске.


Изображение: mininform.gov.by

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко трудился в деревне Бычиха Городокского района. Министр и его первый заместитель благоустраивали территорию у нового пожарного аварийно-спасательного поста.


Изображение: mchs.gov.by

Коллектив и руководство Министерства иностранных дел не стали выходить на улицу. Вместо этого они провели уборку закрепленной территории, привели в порядок рабочие места и собрали и перечислили заработанные денежные средства.

Пресс-служба МИД подготовила ироничный отчет об акции и сфотографировала пустые интерьеры здания министерства.


Кафедра, из-за которой во время пресс-брифингов общается с журналистами пресс-секретарь МИД. Фото: МИД Беларуси / facebook.com

Фото: МИД Беларуси / facebook.com

Фото: МИД Беларуси / facebook.com

Напомним, средства, заработанные на республиканском субботнике, поделят поровну. 50% уйдет в Мингорисполком и облисполкомы: эти деньги потратят на подготовку к лету детских лагерей, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

Другую половину отдадут на создание единого музейного квартала Национального художественного музея и на реконструкцию братского захоронения на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском районе.

В ВОЗ, комментируя проведение субботника в Беларуси, напомнили о необходимости учитывать все риски при проведении массовых мероприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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Они занимались посадкой деревьев, благоустройством территории и уборкой рабочих мест
 
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