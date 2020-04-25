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Где, как и с кем трудились на субботнике президент и чиновники
25.04.2020 21:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 апреля в Беларуси прошел республиканский субботник. Чиновники и президент тоже в нем поучаствовали: они занимались посадкой деревьев, благоустройством территории и уборкой рабочих мест. Рассказываем, кто где работал.
Президент Беларуси Александр Лукашенко высадил деревья на территории Национального парка «Припятский» недалеко от Лясковичей. Это традиция: каждый год в двадцатых числах апреля он посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.
Два десятка человек высадили 8 тысяч саженцев сосны на площади в полтора гектара. На фото попали Лукашенко, еще несколько мужчин и женщин и белый шпиц.
Премьер-министр Сергей Румас тоже занялся деревьями: он высаживал сеянцы бука, дуба и ели. Работы проходили на территории Коловского лесничества Копыльского опытного лесхоза в Минской области. Вместе с премьером трудились вице-премьеры и руководство Минского облисполкома, они засеяли участок лесного фонда площадью 2,5 га.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова
Председатель Палаты представителей Владмир Андрейченко и группа депутатов посадили деревья и кустарники в минском парке «Тивали».
Глава Мингорисполкома Анатолий Сивак вместе с командой
Глава НОК Виктор Лукашенко вместе с сотрудниками комитета высадили зеленые насаждения на территории, прилегающей к Лебяжьему парку.
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук субботник провел на благоустройстве территории РНПЦ спорта.
Вместе с ним трудились и работники этого медицинского учреждения, и его директор Ирина Малеваная. Там же работали председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская, директор РЦОП по велоспорту Дмитрий Толкачев, велосипедисты Евгений Королек, Алена Омелюсик, а также конькобежцы Игнат Головатюк, Марина Зуева и Виталий Михайлов.
Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, аппарат Минтранса, а также сотрудники Департамента по авиации
Работники Министерства труда и социальной защиты
Министр экономики Александр Червяков и другие сотрудники ведомства
Чтобы не создавать дополнительной угрозы здоровью детей на территории самого детского дома работы не велись. Работники Минэкономики приняли участие в благоустройстве прилегающей к детскому дому территории: привели в порядок бордюры, покрасили забор, посадили несколько деревьев. Все работы проводились с использованием необходимых средств защиты и на необходимой социальной дистанции.
Министр образования Игорь Карпенко и другие сотрудники ведомства убрали территорию в санатории-профилактории БНТУ «Политехник» и посадили там кустарники.
Руководитель Комитета госконтроля Леонид Анфимов и его команда
Министр информации Александр Карлюкевич и сотрудники министерства высадили аллею из голубых елей на территории «Полиграфкомбината имени Якуба Коласа» в Минске.
Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко
Коллектив и руководство Министерства иностранных дел не стали выходить на улицу. Вместо этого они провели уборку закрепленной территории, привели в порядок рабочие места и собрали и перечислили заработанные денежные средства.
Пресс-служба МИД подготовила ироничный отчет об акции и сфотографировала пустые интерьеры здания министерства.
Напомним, средства, заработанные на республиканском субботнике, поделят поровну. 50% уйдет в Мингорисполком и облисполкомы: эти деньги потратят на подготовку к лету детских лагерей, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.
Другую половину отдадут на создание
В ВОЗ,
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Они занимались посадкой деревьев, благоустройством территории и уборкой рабочих мест
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