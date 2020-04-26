Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Изолирующее решение Metac Isover Не так давно в Саут-Росби, Линкольншир, Англия, был возведен жилой комплекс Orchard View в составе четырех бунгало. При устройстве скатной кровли строений было применено...

Не так давно в Саут-Росби, Линкольншир, Англия, был возведен жилой комплекс Orchard View в составе четырех бунгало. При устройстве скатной кровли строений было применено изолирующее решение Metac от Isover. Комплекс Orchard View с видом на загородную местность представляет собой эксклюзивную коллекцию домов, построенных на заказ из природного линкольнширского известняка. В каждом бунгало в соответствии с классическим архитектурным дизайном и с целью использования как можно большего количества естественного света помещения открытой планировки имеют полусводчатые потолки и сводчатые окна верхнего света.Поэтому требовалась такая изоляция, которую было бы легко устанавливать в нестандартных кровельных пространствах. Имея это в виду, Стив Пул из Poole Plant Hire, с которым был заключен контракт на управление проектом для Rauceby Developments, обратился в компанию Turnbull Building and Plumbing Supplies за советом, какой тип изоляции использовать.По информации директора Turnbull Building and Plumbing Supplies Пола Робертса, компания очень тесно сотрудничала со всеми участниками проекта Orchard View, цель же Turnbull заключалась в том, чтобы предложить решение, которое сочетало бы хорошее качество, ценность и простоту установки.Именно по этой причине было порекомендовано новое изоляционное решение Isover Metac, специально разработанное для использования в стропилах скатных кровель. Толщина слоя изоляции 125 миллиметров.Застройщик стремился достичь значения U для крыши 0, 18 ватта на квадратный метр на градус, чтобы соответствовать английским строительным нормам и правилам для нового жилья. Что стало еще одной причиной, по которой было предложено решение Metac, поскольку оно обладает отличными тепловыми качествами.Metac, это изоляция из стекловолокна и минеральной ваты, разработанная с учетом не только тепловых характеристик, но и акустики. И она снижает внешний шум на 49 децибел.Изготавливаемая из переработанных отходов стекла, где степень переработки достигает 80 процентов, такая изоляция еще и негорюча. Класс огнестойкости A1 Euroclass. Монтаж изоляции занял всего около трех часов благодаря простоте в обращении и установке, а также гибкости решения.Отходы были минимальными, поскольку любые отходы просто использовались повторно в любых полостях, чтобы обеспечить плотное прилегание и избежать воздушных зазоров.Применяя изоляционное решение Isover Metac, подрядчики могут экономить время и рабочую силу, что с учетом ограниченных бюджетов и сжатых сроков, с которыми сталкиваются исполнители большинства проектов, является важным фактором.https://professionalbuildersmerchant.co.uk