«Когда выйдете в ноль?» Лукашенко сказал регионам «не просить деньги» и дал совет, как заработать

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко потребовал от регионов не просить деньги, а прорабатывать рынки, сообщает пресс-служба президента. Сегодня глава государства находится в рабочей поездке в Наровлянском районе, где посмотрел, как продвигаются полевые работы.

«Когда вы выйдете хотя бы в ноль? Ты даже не думай, что мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано», — заявил президент.

По его словам, регионы должны уже сейчас думать про экспорт, заключать договоры на поставки продукции в другие страны, чтобы после открытия границ активно начинать работу.

7 апреля президент заявил , что «вопрос продовольствия, как я уже сказал, стоит остро». «Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. Весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. Это касается помощников президента и уполномоченных по областям. Задача № 1 — и важнее ее нет. Ибо, как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?» — отмечал президент.