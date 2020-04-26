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«Когда выйдете в ноль?» Лукашенко сказал регионам «не просить деньги» и дал совет, как заработать
26.04.2020 11:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко потребовал от регионов не просить деньги, а прорабатывать рынки,
«Когда вы выйдете хотя бы в ноль? Ты даже не думай, что мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано», — заявил президент.
По его словам, регионы должны уже сейчас думать про экспорт, заключать договоры на поставки продукции в другие страны, чтобы после открытия границ активно начинать работу.
7 апреля президент
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Президент находится в рабочей поездке в Наровлянском районе, где посмотрел, как продвигаются полевые работы.
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