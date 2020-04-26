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«Когда выйдете в ноль?» Лукашенко сказал регионам «не просить деньги» и дал совет, как заработать

26.04.2020 11:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко потребовал от регионов не просить деньги, а прорабатывать рынки, сообщает пресс-служба президента. Сегодня глава государства находится в рабочей поездке в Наровлянском районе, где посмотрел, как продвигаются полевые работы.

«Когда вы выйдете хотя бы в ноль? Ты даже не думай, что мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано», — заявил президент.

По его словам, регионы должны уже сейчас думать про экспорт, заключать договоры на поставки продукции в другие страны, чтобы после открытия границ активно начинать работу.

7 апреля президент заявил, что «вопрос продовольствия, как я уже сказал, стоит остро». «Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. Весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. Это касается помощников президента и уполномоченных по областям. Задача № 1 — и важнее ее нет. Ибо, как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?» — отмечал президент.

 
 
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Президент находится в рабочей поездке в Наровлянском районе, где посмотрел, как продвигаются полевые работы.
 
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