Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Переработку утеплителя начал Челябинский завод каменной ваты На челябинском заводе каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ стартовал первый проект переработки отслужившего утеплителя. На предприятие уже поступила теплоизоляция, снятая...

На челябинском заводе каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ стартовал первый проект переработки отслужившего утеплителя. На предприятие уже поступила теплоизоляция, снятая в ходе реновации ледового дворца Уральская молния. Материал будет полностью переработан и использован в качестве сырья для новой продукции. Всего завод может перерабатывать до 600 тысяч кубометров минераловатных отходов в год, что вносит свой вклад в снижение экологической нагрузки на регион. Более 3, 5 тысячи кубометров утеплителя, снятого при ремонте с кровли ледового дворца Уральская молния, поступило на челябинский Завод ТЕХНО.Предприятие планирует завершить переработку материалов до конца апреля 2020 года. В результате рециклинга будет получено 3, 3 тысячи кубометров полуфабриката для изготовления новой базальтовой теплоизоляции. Доставка использованного утеплителя на завод и его переработка осуществляется за счет компании ТЕХНОНИКОЛЬ.Завод ТЕХНО в Челябинске стал первым предприятием региона, предлагающим рециклинг отслужившего минераловатного утеплителя. Уже несколько лет завод ведет большую работу по программе рециклинга и перерабатывает не только свои отходы, но и отходы других производителей каменной ваты в регионе. Сейчас мы взяли на себя дополнительную нагрузку и начали принимать утеплитель, снятый при ремонте зданий.Рециклинг помогает как производителям минеральной изоляции сокращать отходы, так и строительным компаниям избавляться от трудностей, связанных с вывозом и утилизацией отходов, и уменьшает их воздействие на окружающую среду, комментирует Василий Ткачев, руководитель направления Минеральная изоляция Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.Программа ТН-Рециклинг действует на заводах Корпорации с 2017 года. Тогда компания стала первым в России переработчиком минеральной изоляции. Сегодня помимо предприятия на Южном Урале в программе участвуют заводы каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ в Рязани, Татарстане и Ростовской области.На переработку принимаются все виды базальтового утеплителя. Обрезки и обломки, оставшиеся после строительства крупных объектов, материалы, снятые со зданий и сооружений при ремонте и потерявшие свои потребительские свойства. Это позволяет снизить воздействие строительных отходов на окружающую среду.Кроме того, благодаря программе рециклинга заводы ТЕХНОНИКОЛЬ используют более 95 процентов собственных отходов, образующихся при производстве каменной ваты, для изготовления новых материалов.Материалы, отправленные к нам по программе рециклинга, измельчаются на заводе специальным агрегатом. Затем отходы требуемой фракции, смешанные в определенной пропорции с первичным базальтовым сырьем, подаются в печной агрегат и расплавляются при температуре 1500 градусов.Полученный расплав поступает в центрифугу, где идет процесс образования минераловатного волокна, из которого потом формируются новые плиты каменной ваты. В итоге материалы, полученные после переработки, не уступают по качеству продукции из первичного базальтового сырья, рассказал директор челябинского Завода ТЕХНО Александр Прокопьев.www.tn.ru