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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Брестский и Гродненский регионы лидируют в посадке картофеля Больше 60 процентов площадей освоено. Наши аграрии продолжают высаживать картофель. Лидируют Брестский и Гродненский регионы. Сельхозорганизациям и фермерским...

Больше 60 процентов площадей освоено. Наши аграрии продолжают высаживать картофель. Лидируют Брестский и Гродненский регионы. Сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам в эти дни способствует погода: температура почвы плюс 8 и небольшие дожди. К слову, обилие влаги важно и при особой технологии сепарации земли. Ее используют в одном из хозяйств Логойского района Минской области. Клубни попадают в максимально комфортную среду.В прошлом году на одном из полей Логойского района собрали более тысячи центнеров картофеля с гектара!