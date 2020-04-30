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Брестский и Гродненский регионы лидируют в посадке картофеля

30.04.2020 09:06 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Больше 60 процентов площадей освоено. Наши аграрии продолжают высаживать картофель. Лидируют Брестский и Гродненский регионы. Сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам в эти дни способствует погода: температура почвы плюс 8 и небольшие дожди. К слову, обилие влаги важно и при особой технологии сепарации земли. Ее используют в одном из хозяйств Логойского района Минской области. Клубни попадают в максимально комфортную среду. 

Дмитрий Дорох, главный агроном КФХ "Цнянские экопродукты": "Когда мы ее просепарировали, у нас получилось два ряда по 80 сантиметров, и картошке будет легко развивать корневую систему. И исключая дополнительные обработки почвы, как например, окучивание, оставляем всю накопленную за весну влагу, почву мы не трогаем, и она дольше остается в земле".

В прошлом году на одном из полей Логойского района собрали более тысячи центнеров картофеля с гектара!

 
 
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Больше 60 процентов площадей освоено. Наши аграрии продолжают высаживать картофель. Лидируют Брестский и Гродненский регионы. Сельхозорганизациям и фермерским...
 
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