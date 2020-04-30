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«Мы учли мнение жителей соседнего дома». «СИ-трейдинг» возобновил строительство трех секций ЖК «Гастелло»

30.04.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Недавно стало известно, что строительство ЖК «Гастелло» в тихом центре Минска приостановлено. По мнению Госстройэкспертизы, застройщиком были допущены нарушения санитарных норм и правил в части отсутствия нормативной продолжительности инсоляции в квартире № 16 в соседнем доме на Гастелло, 6, а также в ряде квартир в возводимом доме. Однако вчера стройка вновь ожила, не дожидаясь разрешения ситуации. Почему — читайте в нашей статье.

«Мы учли мнение жителей соседнего дома». «СИ-трейдинг» возобновил строительство трех секций ЖК «Гастелло»
Фото сделаны 2 апреля 2020 года

«Мы учли мнение жителей соседнего дома». «СИ-трейдинг» возобновил строительство трех секций ЖК «Гастелло»

В чем суть ситуации

В 2017 году компания «Си-трейдинг» приобрела участок 0,78 гектара с обременениями в виде трех двухэтажных жилых домов на аукционе. Лот ушел с молотка за 596 тысяч рублей, что на то время было эквивалентно $318 тысячам. 

Однако против строительства выступили жители соседних домов. Основная причина: новостройка закроет солнечный свет в отдельных квартирах и ранее обещали ничего не строить на этом месте. В итоге, после многочисленных обращений в различные инстанции, летом 2019 года прокуратура столицы прислала жильцам ответ, что она внесла в Мингорисполком представление о приостановлении строительства и приведении проекта в соответствие с градостроительной документацией.

Застройщик объяснял, что вся разрешительная документация на строительство в порядке, а в Мингорисполкоме сообщали, что такой проект получил положительное заключение «Госстройэкспертизы» и никакую инсоляцию он не нарушает.

В конце 2019 года Мингорисполком принял решение о внесении изменений в проект дома на Гастелло. Застройщик инициировал изменение фасадов и уменьшение общей площади квартир с 11.721 до 11.704 квадратных метров (то есть на 17 «квадратов») в результате корректировки конфигурации и уменьшения площади балконов. Соответствующие изменения должны были быть внесены в проектную декларацию.

Но недавно прокуратура сообщила, что Госстройэкспертиза по Минску выдала отрицательное заключение по указанным выше изменениям в проектную документацию. Причина — нарушения санитарных норм и правил в части отсутствия нормативной продолжительности инсоляции в квартире № 16 в соседнем доме на Гастелло, 6, а также в ряде квартир в возводимом «СИ-трейдингом» доме.


«Мы учли мнение жителей соседнего дома». «СИ-трейдинг» возобновил строительство трех секций ЖК «Гастелло»

Что происходит на объекте сейчас

Сейчас строительство на объекте возобновлено. Однако, по словам застройщика, возведение ведется только на трех секциях жилого комплекса.

— ООО «СИ-трейдинг» сообщает о принятом решении возобновить с 29 апреля 2020 г. работы по строительству жилого дома на ул. Гастелло. Продолжится возведение монолитных конструкций на отметке минус 10 метров (3-ий уровень подземной гараж-стоянки), — рассказал порталу Realt.by директор ООО «СИ-трейдинг» Николай Вашкевич.Приостановка строительства заказчиком была связана с получением отрицательного заключения на вносимые в утвержденную проектную документацию изменения.

С момента начала работ подготовительного периода инициативной группой жителей дома №6 по ул. Гастелло были направлены многочисленные обращения во всевозможные инстанции с требованием снизить этажность новостройки с 10 до 6 этажей ввиду полученных ими данных от частной экспертной организации о нарушении инсоляции квартиры №16 в связи со строительством дома.

Проведенный нами анализ ситуации показал, что все расхождения во мнениях специалистов относительно продолжительности инсоляции указанной квартиры обусловлены конфигурацией фасада одной их четырех секций строящегося дома, строительство трех оставшихся секций не вызывает никаких спорных вопросов.

С учетом возведения здания в сформировавшемся районе жилой застройки мы приняли во внимание мнение жителей соседнего дома. В настоящее время нами разрабатываются проектные решения, позволяющие устранить спорные вопросы, связанные с продолжительностью инсоляции. В частности, рассматриваются варианты как изменения конфигурации отдельных элементов фасада секции, так и изменения конфигурации фасада секции в целом на уровне верхних этажей.

Еще раз обращаем внимание, что эти изменения планируются только по одной из четырех секций дома и до полного урегулирования возникшей ситуации квартиры в этой секции на продажу выставляться не будут. Три остальные секции дома возводятся на основании имеющейся проектной документации, прошедшей государственную экспертизу.

Приостановка строительства не скажется на сроке ввода дома в эксплуатацию, поскольку к моменту возведения верхних этажей будет выработано проектное решение, обеспечивающие соблюдение интересов всех заинтересованных лиц.


«Мы учли мнение жителей соседнего дома». «СИ-трейдинг» возобновил строительство трех секций ЖК «Гастелло»

«Мы учли мнение жителей соседнего дома». «СИ-трейдинг» возобновил строительство трех секций ЖК «Гастелло»

Какой дом обещают построить

На ул. Гастелло должен вырасти каркасно-блочный 10-этажный 4-подъездный дом комфорт-класса на 186 квартир.


«Мы учли мнение жителей соседнего дома». «СИ-трейдинг» возобновил строительство трех секций ЖК «Гастелло»

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно стало известно, что строительство ЖК «Гастелло» в тихом центре Минска приостановлено. По мнению Госстройэкспертизы, застройщиком были допущены нарушения...
 
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