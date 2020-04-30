«Мы учли мнение жителей соседнего дома». «СИ-трейдинг» возобновил строительство трех секций ЖК «Гастелло»

В чем суть ситуации

В 2017 году компания «Си-трейдинг» приобрела участок 0,78 гектара с обременениями в виде трех двухэтажных жилых домов на аукционе. Лот ушел с молотка за 596 тысяч рублей, что на то время было эквивалентно $318 тысячам.

Однако против строительства выступили жители соседних домов. Основная причина: новостройка закроет солнечный свет в отдельных квартирах и ранее обещали ничего не строить на этом месте. В итоге, после многочисленных обращений в различные инстанции, летом 2019 года прокуратура столицы прислала жильцам ответ, что она внесла в Мингорисполком представление о приостановлении строительства и приведении проекта в соответствие с градостроительной документацией.

Застройщик объяснял, что вся разрешительная документация на строительство в порядке, а в Мингорисполкоме сообщали, что такой проект получил положительное заключение «Госстройэкспертизы» и никакую инсоляцию он не нарушает.

В конце 2019 года Мингорисполком принял решение о внесении изменений в проект дома на Гастелло. Застройщик инициировал изменение фасадов и уменьшение общей площади квартир с 11.721 до 11.704 квадратных метров (то есть на 17 «квадратов») в результате корректировки конфигурации и уменьшения площади балконов. Соответствующие изменения должны были быть внесены в проектную декларацию.

Но недавно прокуратура сообщила, что Госстройэкспертиза по Минску выдала отрицательное заключение по указанным выше изменениям в проектную документацию. Причина — нарушения санитарных норм и правил в части отсутствия нормативной продолжительности инсоляции в квартире № 16 в соседнем доме на Гастелло, 6, а также в ряде квартир в возводимом «СИ-трейдингом» доме.