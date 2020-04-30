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Курсы валют на 30 апреля

30.04.2020 11:12 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Рубль окреп к доллару без малого почти на 3 копейки, а к евро, напротив, ослаб меньше чем на копейку. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 44 копейки. Евро по Нацбанку 2,65. По отношению к российскому рублю нацвалюта ослабла, подорожав почти на копейку за сутки: 3 рубля 31 копейку стоят 100 российских рублей.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Рубль окреп к доллару без малого почти на 3 копейки, а к евро, напротив, ослаб меньше чем на копейку. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 44 копейки. Евро по Нацбанку...
 
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