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Госдолг в первом квартале вырос почти на 20%

30.04.2020 14:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственный долг Беларуси на 1 апреля 2020 года составил 53,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 8,9 млрд рублей, или на 19,9%, сообщает Минфин.


Внешний госдолг по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 16,6 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 0,5 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 2,9%.

В январе-марте 2020 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 247,7 млн долларов:

  • 222,7 млн долларов — правительства и банков России;
  • 12,8 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая;
  • 8 млн долларов — Международного банка реконструкции и развития;
  • 4,2 млн долларов — ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга в январе-марте 2020 года составило 504,9 млн долларов:

  • 221,6 млн долларов — правительству России;
  • 171,2 млн долларов — банкам Китая;
  • 88,3 млн долларов — ЕФСР;
  • 22,0 млн долларов — МБРР;
  • 1,3 млн долларов — ЕБРР и СИБ;
  • 0,5 млн долларов — Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 10,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 19,1%.

В январе-марте 2020 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 160 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 157,4 млн долларов и 69,1 млн рублей.

Напомним, бюджетом 2020 года установлены более жесткие по сравнению с 2019 годом лимиты государственного и гарантированного государством долга:

— лимит внешнего госдолга снижен до 20,5 млрд долларов (21 млрд долларов в 2019 году);

— лимит внутреннего госдолга — 9,5 млрд рублей (10 млрд рублей в 2019 году);

— лимит внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь, — 2,7 млрд долларов (3 млрд долларов в 2019 году);

— лимит внутреннего долга, гарантированного Республикой Беларусь, — 2,9 млрд рублей (3,1 млрд рублей в 2019 году).

В 2020 году расходы на погашение госдолга составят 5,977 млрд рублей, в том числе внешнего государственного долга — 3,741 млрд рублей, внутреннего — 2,236 млрд рублей. При этом в валюте придется погасить 2,586 млрд долларов, или 97,1% от общего объема. Ситуацию осложняет произошедшая в марте девальвация рубля сразу на 15,5% к доллару. В апреле курс рубля укрепился, частично отыграв падение. 

Уже традиционно большую часть суммы планируется рефинансировать. Для этого в 2020 году предполагается осуществить несвязанные заимствования на общую сумму 1,950 млрд долларов (4,377 млрд рублей) за счет размещения гособлигаций на внешних (1,350 млрд долларов) и внутреннем (600 млн долларов) рынках.

 
 
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Государственный долг Беларуси на 1 апреля 2020 года составил 53,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 8,9 млрд рублей, или на 19,9%, сообщает Минфин.
 
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