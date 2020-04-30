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Госдолг Беларуси вырос с начала года почти на 20%

30.04.2020 16:54 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство финансов Беларуси сообщило о росте внешнего и внутреннего госдолга страны. Беларусь продолжает брать в долг и погашать старые задолженности. 

По данным Минфина, государственный долг нашей страны на 1 апреля 2020 года составил 53,7 млрд рублей, с начала года он вырос на 8,9 млрд рублей, или на 19,9%.

Внешний госдолг по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 16,6 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 0,5 млрд долларов с учетом курсовых разниц (на 2,9%).

При этом Беларусь продолжает брать деньги в долг. В последнее время основные кредиторы нашей страны - РФ и Китай. Так, в январе-марте этого года Беларусью были привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 247,7 млн долларов, из которых 222,7 млн долларов составили суммы, поступившие от правительства и банков РФ.  Еще 12,8 млн долларов получила страна от Экспортно-импортного банка Китая. 8 миллионов от МБРР и 4,2 млн долларов  от ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего госдолга в январе-марте текущего года ушло 504,9 млн долларов. По старым долгам страна выплатила  221,6 млн долларов  российскому правительству, 171,2 миллиона – банкам КНР.

- 88,3 млн долларов – ЕФСР;

- 22,0 млн долларов – МБРР;

- 1,3 млн долларов – ЕБРР и СИБ;

- 0,5 мл. долларов – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний госдолг страны по состоянию на 1 апреля составил 10,4 млрд рублей. С начала года он также вырос, на 1,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 19,1%.

В январе-марте 2020 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 160,0 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 157,4 млн долларов и 69,1 млн рублей. 

Напомним, что в декабре прошлого года белорусская сторона в лице главы Минфина Максима Ермоловича подписала соглашение с Шанхайскимфилиалом Банка развития Китая о выделении нашей стране срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней. Цель кредита - обслуживание государственного долга, поддержка ЗВР на должном уровне, а также развитие двусторонней торговли между Беларусью и Китаем.

 

 
 
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Министерство финансов Беларуси сообщило о росте внешнего и внутреннего госдолга страны. Беларусь продолжает брать в долг и погашать старые задолженности. 
 
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