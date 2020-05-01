Качественная техника - аграрному сектору

Источник материала: Ивьевский край





Дмитрий Марьянович Лисовский, директор гераненского филиала ПООО "Техмаш" г. Лида "Завод сельхозмашин"

На пути к директорскому креслу прошел основные этапы рабочей профессии, приобрел качества лидера, получил соответствующее образование.

Закончил Лидский индустриальный техникум, получив профессию механика, и Гомельский технический университет им. П.О.Сухого.

Пришел работать на "Лидсельмаш" в 2002-м году мастером заготовительного участка, работал заместителем директора.

С 2013 года руководит филиалом ПООО "Техмаш" г. Лида "Завод сельхозмашин".

Здесь же на предприятии в Лиде работает диспетчером по автотранспорту супруга Виктория Ивановна.

Производство в Гераненах существенно увеличило рост рабочих профессий на Ивьевщине.

Показатели работы предприятия за первый квартал 2020 года радуют. Темп роста выручки от реализации продукции, товаров и услуг составил 145,8 %, рентабельность продаж составила 23,5 %, экспорт товаров оставил 1 млн.522,4 тыс. долларов США (131,9 % к предыдущему периоду), экспорт услуг - 16 тыс. долларов США.

Среднесписочная численность работников составила 169 человек.

Среди тружеников предприятия необходимо отметить замдиректора по производству Сергея Григорьевича Минаева, начальника прессово-инструментального цеха Юрия Николаевича Железнова, начальника отдела Ивана Францевича Качана.

Из последних достижений "Техмаша” следует назвать, например, увеличение экспортных возможностей, выход на рынок Узбекистана. Сейчас создается в городе Андижан совместное предприятие. Договоренность о создании совместного узбекско-белорусского предприятия была достигнута во время недавнего визита делегации из Лидского района в Узбекистан. Тогда были подписаны необходимые документы. Выпускаться на новом предприятии будет техника для выращивания хлопка и овощных культур. На узбекский рынок предприятие "Техмаш" пришло в прошлом году. Оно занимает там ту нишу, в которой другие предприятия не выпускают данную линейку сельскохозяйственной техники. Это техника для посадки, обработки и уборки овощей и хлопковые культиваторы. За девять месяцев прошлого года в Узбекистан было поставлено более сотни единиц такой техники на сумму около 600 тысяч долларов. Значительный вклад в эти цифры внесли и гераненские техмашевцы.





В том, что 80% продукции "Техмаша" поставляется за рубеж - труд гераненских рабочих и директора филиала Дмитрия Марьяновича Лисовского. На полях России, Казахстана, Украины, Киргизии, Молдовы, Чехии, а с прошлого года еще и Узбекистана будет работать техника, произведенная в гераненском филиале ПООО "Техмаш" г. Лида "Завод сельхозмашин".

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.