Минфин увеличивает цены на скупаемые у физлиц драгметаллы

Источник материала: Полесская правда



Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 19 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составляют:

золото : 375 – Br45,00 (ранее Br40,12); 500 – Br60,00 (ранее Br53,49); 583, 585 – Br70,20 (ранее Br62,58); 750 – Br90,00 (ранее Br80,24); 900 – Br108,00 (ранее Br96,28); 916 – Br109,92 (ранее Br97,99); 950 – Br114,00 (ранее Br101,63); 958 – Br114,96 (ранее Br102,49);

: платина: 950 – Br51,30 (ранее Br48,15);

серебро: 750 – Br0,82 (ранее Br0,74); 800 – Br0,87 (ранее Br0,79); 875 – Br0,95 (ранее Br0,87); 916 – Br1,00 (ранее Br0,91); 925 – Br1,01 (ранее Br0,92); 960 – Br1,05 (ранее Br0,95).



Постановление вступило в силу 4 мая.