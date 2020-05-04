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Минфин увеличивает цены на скупаемые у физлиц драгметаллы

04.05.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Минфин увеличивает цены на скупаемые у физлиц драгметаллы
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 19 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составляют:

  • золото:
    • 375 – Br45,00 (ранее Br40,12);
    • 500 – Br60,00 (ранее Br53,49);
    • 583, 585 – Br70,20 (ранее Br62,58);
    • 750 – Br90,00 (ранее Br80,24);
    • 900 – Br108,00 (ранее Br96,28);
    • 916 – Br109,92 (ранее Br97,99);
    • 950 – Br114,00 (ранее Br101,63);
    • 958 – Br114,96 (ранее Br102,49);
  • платина:
    • 950 – Br51,30 (ранее Br48,15);
  • серебро:
    • 750 – Br0,82 (ранее Br0,74);
    • 800 – Br0,87 (ранее Br0,79); 
    • 875 – Br0,95 (ранее Br0,87);
    • 916 – Br1,00 (ранее Br0,91);
    • 925 – Br1,01 (ранее Br0,92);
    • 960 – Br1,05 (ранее Br0,95).

Постановление вступило в силу 4 мая.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь

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