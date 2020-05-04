Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 апреля - 4 мая 2020 года

Источник материала: realt.by

Наплыв новых объектов на вторичке создает повышенное давление на цены. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,3% и составил 1428 $/м 2 .

Средняя цена квартир в новостройках Минска за короткую рабочую неделю не изменилась и по-прежнему составляет 1313 $/м 2 .

Структура предложения по типам квартир выглядит на 4 мая следующим образом:

Предложение квартир продолжает расти десятую неделю подряд. Всего с начала весны выбор на вторичке увеличился на более чем 2 тысячи объектов. За последнюю неделю количество выставленных на продажу квартир выросло на 1,9%. 1- и 2-комнатных квартир стало больше на 2,1%.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 4 мая выглядит следующим образом:

Максимальные темпы снижения демонстрировали 1-комнатные квартиры (-0,5%). Сильнее других за последний месяц подешевели квартиры с двумя и тремя комнатами (-3%).

По итогам недели ростом цен отметился лишь Первомайский район (+0,3%). В остальных районах цены на квартиры снижались, максимальные темпы были отмечены во Фрунзенском (-0,6%) и Октябрьском (-0,6%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 827 $/м2 (без изменений), Витебск – 644 $/м2 (+0,5%), Гомель – 646 $/м2 (без изменений), Гродно – 750 $/м2 (без изменений), Могилев – 656 $/м2 (-0,9%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 2,9% и составляет 2436 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Санкт-Петербург:

По данным портала .ru средняя цена на вторичном рынке жилья снизилась за месяц (в пересчете на среднемесячный курс доллара) на 3,1% и составляет 1729 $/м2.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1806 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,9% и составляет 1056 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.