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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 апреля - 4 мая 2020 года
04.05.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Наплыв новых объектов на вторичке создает повышенное давление на цены. За минувшую неделю
Предложение квартир продолжает расти десятую неделю подряд. Всего с начала весны выбор на вторичке увеличился на более чем 2 тысячи объектов. За последнюю неделю количество выставленных на продажу квартир выросло на 1,9%. 1- и 2-комнатных квартир стало больше на 2,1%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 4 мая следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 827 $/м2 (без изменений), Витебск – 644 $/м2 (+0,5%), Гомель – 646 $/м2 (без изменений), Гродно – 750 $/м2 (без изменений), Могилев – 656 $/м2 (-0,9%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 2,9% и составляет 2436 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Санкт-Петербург:
По данным портала .ru средняя цена на вторичном рынке жилья снизилась за месяц (в пересчете на среднемесячный курс доллара) на 3,1% и составляет 1729 $/м2.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1806 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,9% и составляет 1056 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 27 апреля по 4 мая 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
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