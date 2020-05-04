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Капитализация крипторынка и цена биткоина резко выросли

04.05.2020 14:28 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Криптовалютный рынок в канун больших выходных вырос, что привело в том числе к большому скачку цены биткоина. Рыночная капитализация крипторынка подскочила на $35 миллиардов долларов за сутки. Цена биткоина превысила отметку в $9 тысяч долларов. Это самый высокий уровень с начала марта. После резкого подъема стоимость криптовалюты несколько скорректировалась до $8 тысяч 800 долларов, но при этом по-прежнему остается вблизи максимального уровня за последние два месяца. По мнению экспертов, уже после мая цена электронной монеты поднимется выше 10 тысяч долларов, так как, несмотря на все колебания рынка, все больше людей интересуются инвестициями в криптовалюту.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Криптовалютный рынок в канун больших выходных вырос, что привело в том числе к большому скачку цены биткоина. Рыночная капитализация крипторынка подскочила на $35...
 
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