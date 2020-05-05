Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Безостановочная работа белорусских предприятий станет хорошим шансом после нормализации ситуации Безостановочная работа белорусских предприятий на фоне мирового карантина станет для нас хорошим шансом после нормализации ситуации. Мы сможем нарастить...

Безостановочная работа белорусских предприятий на фоне мирового карантина станет для нас хорошим шансом после нормализации ситуации. Мы сможем нарастить экспорт и открыть новые рынки. Такое мнение высказал политолог Алексей Беляев. Внешняя торговля по итогам двух первых месяцев года выросла, задача - сохранить эту динамику. К слову, белорусский экспорт в первые два месяца года превысил 5,5 миллиарда рублей.