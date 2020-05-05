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Безостановочная работа белорусских предприятий станет хорошим шансом после нормализации ситуации

05.05.2020 09:32 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Безостановочная работа белорусских предприятий на фоне мирового карантина  станет для нас хорошим шансом после нормализации ситуации. Мы сможем нарастить экспорт и открыть новые рынки. Такое мнение высказал политолог  Алексей Беляев. Внешняя торговля по итогам двух первых месяцев года  выросла, задача - сохранить эту динамику. К слову, белорусский экспорт в первые  два месяца года превысил 5,5 миллиарда рублей.

 
 
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Безостановочная работа белорусских предприятий на фоне мирового карантина  станет для нас хорошим шансом после нормализации ситуации. Мы сможем нарастить...
 
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