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Безостановочная работа белорусских предприятий станет хорошим шансом после нормализации ситуации
05.05.2020 09:32 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБезостановочная работа белорусских предприятий на фоне мирового карантина станет для нас хорошим шансом после нормализации ситуации. Мы сможем нарастить экспорт и открыть новые рынки. Такое мнение высказал политолог Алексей Беляев. Внешняя торговля по итогам двух первых месяцев года выросла, задача - сохранить эту динамику. К слову, белорусский экспорт в первые два месяца года превысил 5,5 миллиарда рублей.
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Безостановочная работа белорусских предприятий на фоне мирового карантина станет для нас хорошим шансом после нормализации ситуации. Мы сможем нарастить...
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