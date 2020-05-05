Депутат: Предприниматели не должны сидеть по коррупционным статьям - компенсировал ущерб и свободен

Источник материала: Tut.by

«Предприниматели вообще не должны сидеть по коррупционным статьям — компенсировал ущерб и свободен», — отметил депутат Олег Гайдукевич журналистам в парламенте, где сегодня в двух чтениях принимают законопроект об амнистии в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.

Гайдукевич отметил, что этот вопрос «постоянно обсуждается в парламенте».

Среди особенностей нынешней амнистии отмечают сокращение срока на 1 год несовершеннолетним, совершившим преступления по самым тяжелым частям, 4-й и 5-й, наркотической 328-й статьи.

Сокращение срока осужденным по коррупционным статьям будет только при условии возмещения ими ущерба.

Депутаты отметили, что решение о применении амнистии будет приниматься индивидуально в отношении каждого лица.

По предварительным данным, при реализации законопроекта будут освобождены от различных видов наказания 5372 осужденных, в том числе из мест лишения свободы — 1985 осужденных, из исправительных учреждений открытого типа — 727 осужденных, из уголовно-исполнительных инспекций — 2660 осужденных. Кроме того, предполагается сократить срок на 1 год 6400 осужденным, из них 4800 осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях, 600 — в исправительных учреждениях открытого типа, 1000 — в уголовно-исполнительных инспекциях.

Срок исполнения закона — шесть месяцев (прошлый закон об амнистии исполняли девять месяцев).