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О ходе посевной кампании

05.05.2020 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

Сельхозорганизации Минской области вышли на финишную прямую – на 30.04.2020 по отчетным данным закончен сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, льна-долгунца, ярового рапса, близится к концу сев сахарной свеклы. Продолжаются работы по севу кукурузы (посеяно 51 % запланированной площади, наиболее низкие темпы сева в хозяйствах Вилейского (37% к плану), Любанского и Смолевичского (по 43 %), Узденского (45 %) районов) и посадке картофеля (58 %, наиболее низкие темпы сева в хозяйствах Минского (30 %), Столбцовского (32%), Молодечненского и Стародорожского (по 33 %) районов).

Но наряду с соблюдением сроков сева отдельным руководителям необходимо помнить о технологии возделывания культур и производственной дисциплине. В ходе проведения мониторинга установлены факты неготовности сельскохозяйственной техники, необеспеченности минеральными удобрениями и средствами защиты растений, что в итоге негативно отражается на урожае.

К примеру, сев яровых зерновых и зернобобовых культур без внесения фосфорных удобрений установлен на 03.04.2020 в ОАО «Нестановичи-Агро», ОАО «Крайск», ОАО «Жестинное», КСУП «Спутник-Агро» Логойского, на 15.04.2020 – в ООО «Агрофирма «Илья», ОАО «Алая Заря» Вилейского, в ОАО «Мядель-агросерис», ОАО «Слободская заря», ОАО «Зани», ОАО «Прудники-Агро», ОАО «Свирь-агро», ОАО «Будславское», ОАО «Мядельское агропромэнерго» Мядельского районов.
Контроль продолжается.

Управление контроля АПК Комитета госконтроля Минской области

 
 
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На контроле Комитета госконтроля находится ход посевной кампании, завершить которую необходимо к 9 мая.
 
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