Гениальный администратор, и с эмпатией. Политический тяжеловес Мясникович отмечает юбилей

Источник материала: Tut.by

Крепкая крестьянская семья , приличная учеба, образцовая советская карьера уроженца деревни Новый Снов в Несвижском районе Михаила Мясниковича вроде и не делала резких поворотов. Но с легкой руки президента именно фамилия Мясниковича и его коллеги Сергея Румаса прочно привязалась к понятию «рыночная экономика», и хотя в 2011 году «рыночной экономике Мясниковича-Румаса» крепко досталось , но разворота не произошло.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Впрочем, не случилось и прорыва, и ждать его в ближайшее время не приходится. А ведь еще в 2015-м году, уже в статусе главы Совета Республики, Михаил Мясникович предупреждает : «Если не проводить реформ, а форсировать интеграционные процессы на базе того, что есть, то результаты могут оказаться даже отрицательными».

Михаил Мясникович родился в 1950 году, окончил сновскую школу с серебряной медалью, затем — Брестский инженерно-строительный институт.

Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 70-ых работал в «Водоканале», потом — главным инженером, начальником управления предприятий коммунального обслуживания Мингорисполкома, в 1983-1986 годах — председатель исполкома Советского райсовета, зампред исполкома Мингорсовета, секретарь Минского горкома КПБ. В 1986-1990 годах — министр жилищно-коммунального хозяйства БССР, а затем — зампред Совета министров БССР, председатель Госкомитета БССР по экономике и планированию. После распада Союза Мясникович занимает должность первого заместителя председателя Совета министров Беларуси.

Во время первой президентской избирательной кампании Михаил Мясникович возглавляет избирательный штаб Вячеслава Кебича, но несмотря на победу его противника, Александра Лукашенко, остается при высокой должности заместителя премьер-министра Беларуси, а в 1995-м и вовсе возглавит «политический штаб» страны — Администрацию президента. Мясникович будет еще помощником президента по особым поручениям, и председателем президиума Национальной академии наук.

Должность премьер-министра юбиляр получил в тот момент, когда неизбежность кризиса очевидна — в конце декабря 2010. Кошмар 2011 года, года кончины «уникальной белорусской экономической модели», закончившийся трехкратной девальвацией рубля только в середине осени, многие помнят до сих пор.

Уже осенью, когда курс, наконец, стал единым, премьер и его команда подвергаются резкой критике президента, требующего «придерживаться той политики, которая выработана Всебелорусским народным собранием и президентом». То есть как раз той, которая и привела к тем диспропорциям, которые опустошили резервы, обрушили курс и остановили экономику. Кстати, возможно с этого времени Александр Лукашенко так боится остановки экономики.



Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

«Вы-то человек опытный, ладно, пару молодых, резвых ребят у вас в правительстве, но вы-то прекрасно понимаете, что особенно в нашей ситуации очень часто нам приходилось раньше и придется впредь вручную регулировать некоторые процессы», отчитывает президент Мясниковича. Впрочем, ни человек опытный, ни молодые и резвые тогда не пострадали.

В 2015 году Михаил Мясникович возглавляет Совет Республики Национального собрания, а в конце 2019 года именно ему президент доверяет главный пост в ЕАЭС — должность председателя Коллегии ЕЭК «Я считаю, что это вам под силу, только вам. Потому что все кандидатуры, которые мне пришлось рассматривать, они слабее, менее опытны, менее дипломатичны. У вас все эти качества есть», — говорит обычно скупой на похвалу Александр Лукашенко.

Публичные комплименты вообще не приняты в белорусской политической культуре. Но достоинства Михаила Мясниковича признают многие. И талант дипломата. И бесценное в белорусских условиях умение оставаться в тени — гарант политического долголетия. И редкую в наших краях креативность: сидеть тихо, чтобы всех пересидеть — точно не про него. Кстати, один из самых значимых проектов, который был реализован благодаря Михаилу Мясниковичу — Парк высоких технологий. Идея была одного из наших ИТ-грандов, но пробить ее сквозь бюрократию, говорят, удалось именно юбиляру.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Гениальный администратор, — рассказывает о Мясниковиче один из опытных белорусских бизнесменов. — Знает все административные рычаги, умеет разговаривать со всеми. И с каждым — на его языке. Это редкий талант — как музыкальный слух. С инженером — на инженерном, с крестьянином — на крестьянском, с дипломатом — на дипломатическом. И главное — он умеет говорить с президентом. А это у нас могут единицы. Говорить, в смысле отстаивать и аргументировать свою позицию, а не поддакивать».

Что еще говорят? Не боится сильных и умных подчиненных. Заступается за них при давлении любого уровня (получается не всегда). Сохраняет способность к эмпатии. Малая родина для него — не объявленная акция, не трехлетка и не пятилетка — большая любовь и крепкая связь. Крепкий хозяйственник и семьянин. Хотя Валентина Матвиенко как-то в фильме СТВ занятно вспоминала , как с ним в Сочи под «Песняров» танцевала. Почему нет? Вести Михаил Владимирович явно умеет.