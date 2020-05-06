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Гениальный администратор, и с эмпатией. Политический тяжеловес Мясникович отмечает юбилей
06.05.2020 08:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Крепкая крестьянская
Михаил Мясникович родился в 1950 году, окончил сновскую школу с серебряной медалью, затем — Брестский инженерно-строительный институт.
Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси.
В 70-ых работал в «Водоканале», потом — главным инженером, начальником управления предприятий коммунального обслуживания Мингорисполкома, в 1983-1986 годах — председатель исполкома Советского райсовета, зампред исполкома Мингорсовета, секретарь Минского горкома КПБ. В 1986-1990 годах — министр жилищно-коммунального хозяйства БССР, а затем — зампред Совета министров БССР, председатель Госкомитета БССР по экономике и планированию. После распада Союза Мясникович занимает должность первого заместителя председателя Совета министров Беларуси.
Во время первой президентской избирательной кампании Михаил Мясникович возглавляет избирательный штаб Вячеслава Кебича, но несмотря на победу его противника, Александра Лукашенко, остается при высокой должности заместителя премьер-министра Беларуси, а в 1995-м и вовсе возглавит «политический штаб» страны — Администрацию президента. Мясникович будет еще помощником президента по особым поручениям, и председателем президиума Национальной академии наук.
Должность премьер-министра юбиляр
Уже осенью, когда курс, наконец, стал единым, премьер и его команда подвергаются резкой критике президента,
«Вы-то человек опытный, ладно, пару молодых, резвых ребят у вас в правительстве, но вы-то прекрасно понимаете, что особенно в нашей ситуации очень часто нам приходилось раньше и придется впредь вручную регулировать некоторые процессы»,
В 2015 году Михаил Мясникович возглавляет Совет Республики Национального собрания, а в конце 2019 года именно ему президент доверяет главный пост в ЕАЭС — должность председателя Коллегии ЕЭК «Я считаю, что это вам под силу, только вам. Потому что все кандидатуры, которые мне пришлось рассматривать, они слабее, менее опытны, менее дипломатичны. У вас все эти качества есть», —
Публичные комплименты вообще не приняты в белорусской политической культуре. Но достоинства Михаила Мясниковича признают многие. И талант дипломата. И бесценное в белорусских условиях умение оставаться в тени — гарант политического долголетия. И редкую в наших краях креативность: сидеть тихо, чтобы всех пересидеть — точно не про него. Кстати, один из самых значимых проектов, который был реализован благодаря Михаилу Мясниковичу — Парк высоких технологий. Идея была одного из наших ИТ-грандов, но пробить ее сквозь бюрократию, говорят, удалось именно юбиляру.
«Гениальный администратор, — рассказывает о Мясниковиче один из опытных белорусских бизнесменов. — Знает все административные рычаги, умеет разговаривать со всеми. И с каждым — на его языке. Это редкий талант — как музыкальный слух. С инженером — на инженерном, с крестьянином — на крестьянском, с дипломатом — на дипломатическом. И главное — он умеет говорить с президентом. А это у нас могут единицы. Говорить, в смысле отстаивать и аргументировать свою позицию, а не поддакивать».
Что еще говорят? Не боится сильных и умных подчиненных. Заступается за них при давлении любого уровня (получается не всегда). Сохраняет способность к эмпатии. Малая родина для него — не объявленная акция, не трехлетка и не пятилетка — большая любовь и крепкая связь. Крепкий хозяйственник и семьянин. Хотя Валентина Матвиенко как-то в фильме СТВ занятно
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Не боится сильных и умных подчиненных. Заступается за них при давлении любого уровня (получается не всегда). Сохраняет способность к эмпатии. Малая родина для него -...
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