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«Купить квартиры в таунхаусах уже нельзя». Весь проект в Зацени отдан под нужды многодетных семей

06.05.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Не так давно мы рассказывали, как поживает поселок таунхаусов в Зацени. Красивые, по-европейски яркие домики интересовали покупателей на всех этапах строительства проекта. Сейчас, когда проект уже почти завершен, стало известно, что любой желающий не сможет купить здесь квартиру. Все оставшиеся объекты здесь отданы под реализацию среди граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«Купить квартиры в таунхаусах уже нельзя». Весь проект в Зацени отдан под нужды многодетных семей
«Купить квартиры в таунхаусах уже нельзя». Весь проект в Зацени отдан под нужды многодетных семей
«Купить квартиры в таунхаусах уже нельзя». Весь проект в Зацени отдан под нужды многодетных семей

О проекте

Усадебная застройка в деревне Зацень — это уникальный в своем роде проект в городе. По сути, это некий компромисс между частным домом и квартирой в Минске. Здесь есть собственный участок, двухэтажный дом и соседи за стенкой. Застройщиком выступает УКС Центрального района Минска. Строительство всего комплекса растянулось на 4 года — с декабря 2016 года по декабрь 2020 года (предположительно). Всего на территории в 7,5 га появится 6 отдельно стоящих усадебных домов, 4 восьмиквартирных таунхауса, 1 пятиквартирный и 18 двухквартирных таунхаусов.

«Купить квартиры в таунхаусах уже нельзя». Весь проект в Зацени отдан под нужды многодетных семей
«Купить квартиры в таунхаусах уже нельзя». Весь проект в Зацени отдан под нужды многодетных семей
«Купить квартиры в таунхаусах уже нельзя». Весь проект в Зацени отдан под нужды многодетных семей

Теперь квартиры в Зацени — только многодетным семьям

Как пояснили сотрудники УКС Минского района, в соответствии с Указом Президента от 17.12.2019 №465 «О мерах по обеспечению жилыми помещениями многодетных семей в г. Минске», теперь строительство объекта осуществляется для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из категории многодетных семей. Решением Мингорисполкома определено, что направление граждан указанной категории осуществляют администрации районов г. Минска.

— Последняя проектная декларация от 25 апреля 2020 года отменила все предыдущие проектные декларации. Это значит, что купить квартиру на коммерческой основе в таунхаусах в Зацени уже нельзя. Весь проект отдан нуждающимся в улучшении жилищных условий.

«Купить квартиры в таунхаусах уже нельзя». Весь проект в Зацени отдан под нужды многодетных семей
«Купить квартиры в таунхаусах уже нельзя». Весь проект в Зацени отдан под нужды многодетных семей

Напомним, в продаже осталась 31 квартира по цене от 1766 рублей для «квадрата» нормируемой площади. Каждый из представленных домов — это блокированное двухэтажное жилое здание с гаражом. Материал стен — керамзитобетон 400 мм плюс утепление, технического подполья нет, чердак — холодный. Кровля — стропильная, скатная, с организованным наружным водостоком. Высота потолков на 1-м этаже — 3 метра, ориентировочная высота потолков на 2-м этаже — 2,6 метра.

В каждой квартире запроектированы самостоятельные системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения и бытовой канализации. За отопление отвечают одноконтурные газовые котлы, которые находятся в котельной с отдельным входом.

В блокированных жилых домах на 2 квартиры № 3 и №4 по генплану продаются:

  • 1 квартира общей площадью 137,25 кв.м. Стоимость «квадрата» нормируемой площади - 1879,39 рубля (для площади, превышающей нормируемую — 2578,55 рубля за «квадрат»);
  • 2 квартиры общей площадью 137,25 кв.м. Стоимость «квадрата» нормируемой площади -1877,23 рубля (для площади, превышающей нормируемую — 2575,47 рубля за «квадрат»).

В блокированных жилых домах на 8 квартир № № 8, 9, 11 по генплану: 

  • в жилом доме №8: 8 квартир общей площадью от 127,66 кв. м до 128,86 кв.м. Стоимость «квадрата» нормируемой площади - 1877,53 рубля (для площади, превышающей нормируемую — 2574,82 рубля за «квадрат»);
  • в жилом доме №9: 8 квартир общей площадью от 127,66 кв. м до 128,86 кв.м. Стоимость «квадрата» нормируемой площади - 1836,46 рубля (для площади, превышающей нормируемую — 2516,11 рубля за «квадрат»);
  • в жилом доме №11: 7 квартир общей площадью от 127,66 кв. м до 128,86 кв.м. Стоимость «квадрата» нормируемой площади - 1766,54 рубля (для площади, превышающей нормируемую — 2416,18 рубля за «квадрат»);

В блокированном жилом доме на 5 квартир №15 по генплану:

  • 5 квартир общей площадью 128,86 кв.м. Стоимость «квадрата» нормируемой площади - 1850,70 рубля (для площади, превышающей нормируемую — 2535,67 рубля за «квадрат»).
«Купить квартиры в таунхаусах уже нельзя». Весь проект в Зацени отдан под нужды многодетных семей
«Купить квартиры в таунхаусах уже нельзя». Весь проект в Зацени отдан под нужды многодетных семей
«Купить квартиры в таунхаусах уже нельзя». Весь проект в Зацени отдан под нужды многодетных семей

 
Теги: Минск
 
 
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Не так давно мы рассказывали, как поживает поселок таунхаусов в Зацени. Красивые, по-европейски яркие домики интересовали покупателей на всех этапах строительства...
 
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