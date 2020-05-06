«Купить квартиры в таунхаусах уже нельзя». Весь проект в Зацени отдан под нужды многодетных семей

Теперь квартиры в Зацени — только многодетным семьям

Как пояснили сотрудники УКС Минского района, в соответствии с Указом Президента от 17.12.2019 №465 «О мерах по обеспечению жилыми помещениями многодетных семей в г. Минске», теперь строительство объекта осуществляется для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из категории многодетных семей. Решением Мингорисполкома определено, что направление граждан указанной категории осуществляют администрации районов г. Минска.