Freedom House: Лидеры стран говорят о демократии, чтобы оправдать концентрацию власти в своих руках

Источник материала: Tut.by

Беларусь по-прежнему остается в категории несвободных стран с авторитарным режимом, в которых лидеры продолжают говорить о демократии, чтобы оправдать концентрацию власти в своих руках и эскалацию нарушений политических прав и гражданских свобод. Об этом говорится в новом ежегодном докладе правозащитной организации Freedom House «Нации в транзите», в котором приводится рейтинг стран по уровню демократии.





При составлении рейтинга из 29 стран в Европе и Евразии Freedom House выставляет им оценки от 1 до 7 (1 — худший балл, 7 — лучший). Оценка страны делается по семи показателям — национальное управление, избирательная система, гражданское общество, независимые СМИ, местное управление, независимость судов и коррупция. На основании этих показателей получается сводный рейтинг демократии. При составлении нынешнего доклада оценивалась ситуация в странах в период с января по декабрь 2019 года. Сводный рейтинг демократии для Беларуси в нынешнем докладе составляет 1.39 балла.

Из 29 государств в докладе 10 оценены как демократические, 10 — как страны с гибридным режимом, 9 — как страны с авторитарным режимом. Беларусь снова попала в список авторитарных стран вместе с Арменией, Кыргызстаном, Россией, Казахстаном, Таджикистаном, Азербайджаном, Узбекистаном и Туркменистаном.

«За последнее десятилетие число гибридных режимов увеличилось более чем втрое, а число демократий сократилось на треть», — подчеркивается в документе.

Среди стран с гибридным режимом — Грузия, Молдова, Украина, Венгрия, Босния и Герцеговина, Сербия, Косово, Черногория, Северная Македония и Албания.

Как демократические в докладе оценены Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Румыния и Болгария.

При этом, как считают в Freedom House, антидемократические лидеры в регионе продолжают говорить о демократии, утверждая, что они действуют в соответствии с волей народа, но делают это только для того, чтобы оправдать концентрацию власти в своих руках и эскалацию нарушений политических прав и гражданских свобод.

Оценивая ситуацию в регионе, Freedom House отмечает, что после холодной войны демократический консенсус уступил место соперничеству великих держав и преследованию собственных интересов, поэтому политики перестали прятаться за фасадом номинального соответствия.

«Они открыто нападают на демократические институты и пытаются покончить с оставшимися ограничениями их власти. В регионе, простирающемся от Центральной Европы до Центральной Азии, этот сдвиг ускорил наступление на независимость судебной системы, угрозы гражданскому обществу и средствам массовой информации, манипулирование избирательными рамками и выхолащивание парламентов, которые больше не выполняют свою роль центров политических дебатов и надзора за исполнительной властью», — говорится в докладе.