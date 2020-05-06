У Несвижского молокозавода интересные хозяева: экс-менеджер Абрамовича и брат главы Минздрава

Источник материала: Tut.by

Несвижским заводом детского питания (НЗДП) управляют бывшие владельцы и топ-менеджеры российского «Юнимилка», на базе которого свой бизнес в СНГ развивает французский «Данон». Эту информацию TUT.BY сообщили информированные источники.





Несвижский завод детского питания был построен «с нуля» в конце 2016 году. Объем инвестиций составлял 60 млн евро. Инвестпроект задумывался как создание экспортно ориентированного молокоперерабатывающего предприятия установленной мощностью 500 тонн принимаемого молока в сутки. Правительство Беларуси оказывало поддержку проекту.

Завод в Минской области начал строить известный белорусский бизнесмен Андрей Павловский, бывший в то время сенатором от Гродненской области. Однако, как утверждают участники рынка, после истории с задержанием Павловский отошел от проекта.

В 2017 году стало известно , что 70% долей в ООО «Несвижский завод детского питания» принадлежит малоизвестной кипрской Nomopoly, 30% — у бывшего руководителя «Юнимилк» в Беларуси Александра Караника. Это брат нынешнего главы Минздрава. В начале 2000-х он возглавлял управление здравоохранения Гродненского облисполкома, а потом он ушел в бизнес, откликнувшись на предложение местных предпринимателей.

На первом этапе НЗДП стал производить молочную продукцию (молоко, кефир, питьевые йогурты, творожки) под брендом «Сарафаново» только для крупнейшего российского сетевика Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Спустя время партнерство расширили — предприятие начало выпускать для ритейлера продукцию под брендами «Верховье» и «Маша и Медведь».



Председатель Совета директоров Несвижского завода детского питания Александр Караник показывает продукцию зампреду Миноблисполкома Ивану Маркевичу. Фото: mpravda.by

В апреле 2019 года свою причастность к Несвижскому заводу детского питания подтвердил бывший совладелец «Юнимилка» Андрей Бесхмельницкий.

— Мои бывшие коллеги по «Юнимилку» сделали проект «Сарафаново» для X5 Retail Group. Недавно я присоединился к ним. «Сарафаново» — это новый уровень кооперации между заводом и ритейлером, бренд принадлежит и производителю, и розничному партнеру, — сказал Бесхмельницкий в интервью Harvard Business Review Россия.

Вышеназванной Nomopoly принадлежит российская компания «Латео», директором которой является брат Андрея Бесхмельницкого Сергей. Ранее он был коммерческим директором «Юнимилкаа».

Чем известен Андрей Бесхмельницкий?

Он закончил Ставропольский педагогический институт, но восемь лет профессионально занимался футболом — играл за украинские команды «Заря» и «СКА-Киев». С 1994 года работал в российском Инкомбанке, а затем в Rabobank. А свой путь к успеху начал с производства свинины. У известного российского олигарха Романа Абрамовича в начале нулевых была компания «Продо», в которой было два направления — мясное и молочное. В ней и работал Андрей Бесхмельницкий, руководя «Омским беконом». Последний перешел к Роману Абрамовичу после банкротства Инкомбанка. По информации « Коммерсанта », в определенный момент Роман Абрамович утратил интерес к агробизнесу, и «Продо» по частям купил менеджмент. Более 20 разбросанных по РФ молокозаводов в 2002 году купили Андрей Блох, занимавший в 1998 году пост президента «Сибнефти», и Андрей Бесхмельницкий. Из разрозненных активов они создали компанию «Юнимилк», которая стала одним из крупнейших игроков на молочном рынке, и разработала такие известные бренды, как «Простоквашино», «Тема», «Био Баланс» и другие.



Фото: пресс-служба Food Union

В рамках своей экспансии в страны СНГ «Юнимилк» стал совладельцем двух СП в Беларуси — «Юнимилк-Пружаны» и «Юнимилк-Шклов», созданных, соответственно, на Пружанском молочном комбинате и Шкловском маслоделательном заводе. Компания хотела расшить бизнес за счет производств в Слуцке и Высоком.

В 2010 году российские предприниматели объявили об объединении «Юнимилка» с французским конгломератом Danone на рынках СНГ. По сути речь шла о продаже бизнеса. Окончательно сделка была закрыта в 2016 году. Бесхмельницкий не называет какую сумму выручил от продажи своего пакета акций «Юнимилка». В прессе фигурировал очень большой разброс — от 120 млн до 460 млн евро. «Суммы было достаточно, чтобы начать с партнерами новый проект», — лишь говорит бизнесмен.

В 2011 году Бесхмельницкий уехал из России. На базе двух заводов, купленных в Латвии (Rîgas Piena Kombinãts и Valmieras Piens), он начал строить молочный холдинг Food Union. Со временем бизнес вырос в группу компаний в 9 странах: Латвии, Эстонии, Литве, Дании, Норвегии, Беларуси, России, Румынии и Китае. Сегодня холдинг — один из крупнейших производителей мороженого в Евросоюзе. Сергей Бесхмельницкий курирует в Food Union рынки стран Балтии и СНГ.

В конце 2015 года Food Union, не сильно афишируя сделку, купил у транснациональной корпорации Unilever фабрику мороженого в Гомеле. В 2018 году Бесхмельницкий доверил руководство гомельской компаний «Ингман мороженое» Ивану Уварову, который развивал с 2011 года производство мороженого в Food Union. С ноября 2019 года Уваров является директором Несвижского завода детского питания. Он не стал обсуждать с TUT.BY причастность к проекту Андрея Бесхмельницкого.

— Завод выходит на установленную мощность [500 тонн принимаемого молока в сутки]. 95% продукции поставляется в Россию, 5% — в белорусские магазины. В ближайшее время эта пропорция вряд ли существенно изменится, — сказал Иван Уваров.