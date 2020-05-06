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"Пока что все спасали старые сделки, дальше будет труднее". Почему устаревшие законы не позволят риэлтерам и рынку недвижимости быстро выйти из кризиса
06.05.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Апрель стал первым месяцем в новой реальности для белорусского рынка недвижимости. Руководитель группы компаний «Твоя столица» Владимир Давидович поделился с Realt.by цифрами о спросе и ценах, интересными фактами, а также определяющими будущее рынка трендами и рекомендациями для участников сферы недвижимости.
- Разгорающийся во всем мире кризис довольно долго никак не влиял на белорусский рынок недвижимости. По данным аналитического центра группы компаний «Твоя столица», в январе – марте уровень реализованного спроса превосходил аналогичные периоды прошлого года почти на 20%. Наверное, это национальная особенность белорусов – долго раскачиваться и пытаться идти своим путем, - рассказывает Владимир Давидович, - В итоге, и до нас докатилось… Во второй половине марта рынок испытал шоковое потрясение. Это можно сравнить с ситуацией, когда спортсмен, бегущий по хорошо видимой и понятной в перспективе дороге, при желании «прибавить скорость» вдруг ни с того ни с сего оказался в болоте. И, если в прошлые кризисы в такой ситуации было важно просто побыстрее добраться до края этого болота и побежать дальше, то сейчас понятно, что выбравшийся из нее спортсмен – рынок – будет ослабленным и измененным. Пострадает весь спектр: и бюджет, и бизнес-класс и премиум во всех сегментах рынка недвижимости. Насколько кто - пока остается под вопросом.
Ниже представлены основные цифры и тренды о первых последствиях кризиса, а также о среднесрочной перспективе рынка (с горизонтом до года жизни в условиях пандемии). Далее, про посткризисную эпоху, что-либо прогнозировать рано, считает Владимир Давидович. Понятно лишь, что основные тренды будут заимствованы из позднего кризисного периода, в которую рынок войдет уже существенно трансформированным (если, конечно, ему это позволит сделать законодательство, которое также нуждается в «трансформации»).
Первый шок
Владимир Давидович рассказывает, что все перевернулось буквально за две недели марта, потому что одновременно сошлись три негативных фактора:
Что происходило в различных сегментах рынка недвижимости в течение этих двух шоковых недель?
На вторичном рынке жилья, где роль катализатора сыграл именно валютный скачок, новая активность замерла, а уже оговоренные сделки пришлось буквально «спасать». Кредиты на приобретение недвижимости были согласованы в рублях, а цены объектов продавцы привязывают к валюте. Работа специалистов сектора ипотечного кредитования была направлена на помощь в получении кредитов, агентов и риэлтеров – на решение проблем по поводу конвертации полученных кредитов и разъяснения продавцам объектов, что нельзя упираться в цене сейчас, ведь текущих цен рынок не увидит еще долго. Болезненными явились «цепочные» сделки: когда одна сторона не находит взаимопонимания с другой, может обрушиться не одна сделка, а вся «цепочка» из 3-5 – замену в текущих условиях найти сложно.
В целом, индикаторы, очередность изменений показателей, механизм развития кризиса на рынке всегда похожи. Если сравнивать текущую ситуацию с предыдущими спадами, то наиболее корректно сравнение с 2008 годом. Кризисы 2011 и 2014 были локальными, сейчас же в рецессию входит мировая экономика. Механизм следующий: первый шок и резкое снижения покупательской активности, которое приводит к изменению в объеме совершенных сделок (что констатирует НКА месяцем-двумя позже), снижение цен реальных сделок, и «догоняющее» снижение цен предложения. Итоговые показатели «опаздывают» от рынка на колоссальные для кризисного времени несколько недель. Ориентиром должен служить уровень заявленного спроса и цены т.н. «предварительных» договоров.
Ниже сравнительные графики поведения индикаторов рынка 2008-2009 и 2020.
Динамика рынка: кризис 2008
Правда, по мнению руководителя группы компаний «Твоя столица», у прошлой и нынешней ситуации есть два существенных отличия: позитивное для нас – цены в Беларуси-2020 не успели разогреться до уровня спекулятивных инвестиций (как в 2008 году или, например, сейчас в соседней Польше), следовательно падение не будет таким больным, негативное – если в прошлый раз мир а вместе с ним и мы, достаточно быстро добрался до «края болота», накачав экономику деньгами, то сейчас так легко с этим не справиться, так как нынешний кризис не финансовый - это кризис реального сектора (финансовый возможно еще прибавится как следствие).
Первичный рынок жилья также буквально замер в конце марта. В отличие от вторичного рынка, где велика доля «цепочных» сделок, здесь источниками финансирования в основном являются собственные и кредитные средства. Собственные - население в условия неопределенности глобальной экономической ситуации предпочитает сберегать, кредитные - с ростом курсов и при рублевых доходах, становятся менее доступными. В итоге уровень заявленного спроса упал в 2,2 раза.
Девелоперы в большинстве заняли выжидательную позицию для оценки ситуации. Тем более, что очень активные январь-февраль позволили многим создать финансовые резервы.
В аренде жилья сильно пострадал премиальный сегмент: в течение двух недель многие иностранные арендаторы, которые задают тон на этом рынке, вернулись в свои страны. Небольшая компенсация активности произошла за счет роста спроса на загородную недвижимость. Это позволило нам операционную деятельность переключить на коттеджи и дачи. За март 2020 мы заключили примерно в 3 раза больше сделок с домами и дачами, чем в прошлом году. Спросом пользуются достаточно дорогие дома, основные арендаторы здесь – представители IT-сферы.
Бюджетный сегмент испытывает снижение активности, характерное для кризисных периодов.
В коммерческой недвижимости ситуация по закрытию сделок развивалась по общим трендам. В начале марта у нас в высокой степени согласования находилось порядка 8000 кв.м. сделок по аренде и продаже в административном и торговом сегментах. В результате около 30% из них состоялись (как правило с дисконтом) еще в 50% случаев стороны взяли тайм-аут до прояснения ситуации (как правило на площадях от 1000 кв.м.), 20% расторгли предварительные соглашения.
И несколько слов о состоянии рынка риэлтерских услуг: профессиональные участники сферы риэлтерской деятельности в это время были заняты «спасением» сделок купли-продажи жилья – основного (а часто единственного) своего направления деятельности. Те, кто может себе это позволить, срочным образом перестраивали бизнес-процессы и корректировали используемые технологии, понимая, что без этого работать в 2020-м году будет крайне сложно.
Краткосрочные последствия
Апрель уже продемонстрировал основные тренды, которые будут характерны в ближайшие 2-3 месяца.
Сейчас мы видим сильную коррекцию в мотивации вновь выходящих на вторичный рынок как продавцов, так и покупателей. Не вдаваясь в подробности, можно констатировать, что многие из них в начале года в принципе не предполагали стать участниками сделок на рынке недвижимости в апреле.
На рынке новостроек большая часть покупателей с «живыми» деньгами заняли выжидательную позицию. Они будут ждать выгодных вариантов, акций и действовать только при их появлении, аналогично с «горящими путевками» на отдых в не столь отдаленные времена. При этом покупатели эконом-класса все реже привязываются к конкретному месту, все больше оперируя конкретной суммой, рассматривая для инвестиции весь рынок, трезво взвешивая параметры объектов.
Эпидемия заставляет арендаторов ограничивать количество просматриваемых квартир и выбирать как можно быстрее из числа наиболее сбалансированных по соотношению цена/качество квартир. Поэтому главная задача собственников – объективно формировать стоимость аренды. И самое неприятное сегодня – остаться без арендатора.
В коммерческой недвижимости сейчас активность демонстрирует рынок небольших помещений – наиболее мобильный сегмент. При этом арендаторы также быстро отреагировали на валютный скачок и скорректировали приемлемый уровень арендных ставок: 80+% поступающих в апреле заявок на аренду ограничены ставкой 15 EUR/кв. м., в то время как еще в конце января 47% заявок поступало на офисы от 10 EUR до 30 EUR/кв. м. Корпоративный сектор предсказуемо сталкивается со сложностями – в Минске уже появились случаи масштабного «съезда» IT-компаний из офисов.
Отрадно, что некоторые риэлтерские компании смогли достаточно быстро отреагировать на вызовы и начать внедрение сервисов, минимизирующих частые пересечения и встречи клиентов (по нашей докризисной статистике - среднее количество осмотров объекта до сделки составляло 10-12). Это видеообзоры, виртуальные туры, онлайн-консультации, доставка риэлтерской услуги на дом или в офис, обеспечение безопасной среды в офисах и т.д.
Плохо то, что, стараясь обезопасить клиентов, компании по-прежнему подвергают риску персонал, вынужденно работая по правилам еще «доинтернетного» законодательства 2005 года, где нет ни слова про онлайн-возможности, несмотря на то, что современные технологии это позволяют.
Наиболее развитая часть рынка несколько лет пыталась донести до наших регуляторов необходимость корректировки действующего законодательства в части возможности цифровизации отношений как с клиентами, так и с государственными структурами. Ответ был всегда стандартный - еще не время.
К сожалению все инициативы и активность государственных регуляторов рынка в этот переломный период свелась к застарелым обсуждениям застарелых проблем по защите прав потребителей и консервации тарифов двенадцатилетней давности. А ведь самая главная защита как потребителей, так и персонала риэлтерских компаний и сейчас, и в обозримом будущем – это их физическая безопасность, а также эффективность и удешевление услуг.
Не до конца отрегулирована и в общем замечательная программа Госкомимущества «Авторизованный посредник», которая позволила бы снизить опасность для персонала и клиентов при проведении сделок с недвижимостью за счет сокращения передвижений и встреч.
Среднесрочные последствия
- Прогнозировать глубину снижения цен, ставок и скорость их отскока сейчас невозможно, слишком много в уравнении неизвестных, - говорит Владимир Давидович, - Однако выскажу несколько, может быть, дискуссионных мыслей.
Очевидны две вещи:
Первая - все сегменты рынка недвижимости будут работать, хоть и с меньшей активностью
- Почему я считаю, что рынок или его часть не замрет в какой-то момент? А потому, что для корпоративного сегмента (бизнеса) невозможно долго стоять на паузе, тебя начинают обгонять более подвижные конкуренты. Если обратить внимание на административный сегмент, то не согласен с мнением многих уважаемых экспертов, что бизнес будет повально в будущем переходить на «удаленку» как основной формат. На мой взгляд работа команды на «удаленке» менее эффективна, в том числе и в IT, и не оправдает экономии на аренде (в расчете на сотрудника это в среднем до 150 евро). Кроме того, возникают проблемы с интернет-трафиком и безопасностью информации, что также требует расходов. Да, какой-то небольшой процент, в первую очередь за счет развития услуг мелких аутсорсеров, в офисы не вернется.
Сильнее пострадает ритейл. Причем как на первом этапе, связанном с тенденцией к сокращению социальных контактов, так и впоследствии – в силу новых привычек и упавшей покупательской способности. Торговым центрам старого формата, характеризующимся большой скученностью мелких торговых точек, но держащимся на плаву за счет хорошей локации, этот кризис пережить будет сложно. Во-первых, падение покупательского спроса в среднесрочной перспективе не имеет потенциала к росту: все большая часть доходов покупателей таких ТЦ будет тратиться на продукты. Во-вторых, сильно пострадавшая логистика поставок, парализовавшая работу мелких предпринимателей, приведет к сильному сокращению их рядов. В-третьих, в эконом и среднем сегменте укрепиться тенденция к онлайн-покупкам в том числе за счет развития технологий. После окончания пандемии покупатели конечно же вернутся в торговые центры, но наибольшую устойчивость продемонстрируют бизнес- и премиальный сегменты.
Что касается жилой недвижимости, то, как показала практика, - это наиболее устойчивый к потрясениям сегмент. Да, падение покупательской способности будет двигать цены вниз, но, опять же из практики, очень немногие способны «сидеть на деньгах» и ждать ценового дна. Покупка или продажа жилья обычно связана с определенными жизненными обстоятельствами, требующими решения, а не ожидания, также при затянувшемся ожидании можно потерять «тот самый» вариант или проект. Кроме того, вполне вероятно сокращение количества активных проектов в новостройках, а соответственно - вариативность выбора.
Нынешний глобальный кризис способствует возврату человечества к традиционным ценностям, одна из которых – свое жилище, место, где ты чувствуешь себя более защищенным. Кроме того, во времена технологических революций и экономических потрясений, инвестиции в жилую недвижимость являются наиболее безопасными, в среднесрочной перспективе всегда себя оправдывающими.
Вторая - бизнесу на рынке недвижимости придется быстро перестраиваться
- В основном это касается симбиоза онлайн- и офлайн-технологий, которые сегодня существуют в основном в параллельных плоскостях: «онлайном» считается интернет-реклама, «офлайном» - встречи с клиентами и проведение сделок. Если позволит законодательство, будут внедряться технологии, позволяющие активно работать и с клиентами, и с государственными контрагентами в онлайн-формате. Роль эксперта, обладающего такими технологиями, как и потребность в нем, несомненно вырастут.
Хочется надеяться, что текущие чрезвычайные события все же поспособствуют быстрым и так необходимым рынку недвижимости изменениям.
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"Пока что все спасали старые сделки, дальше будет труднее". Почему устаревшие законы не позволят риэлтерам и рынку недвижимости быстро выйти из кризиса
Апрель стал первым месяцем в новой реальности для белорусского рынка недвижимости. Руководитель группы компаний «Твоя столица» Владимир Давидович поделился с...
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