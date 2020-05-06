"Пока что все спасали старые сделки, дальше будет труднее". Почему устаревшие законы не позволят риэлтерам и рынку недвижимости быстро выйти из кризиса

- Разгорающийся во всем мире кризис довольно долго никак не влиял на белорусский рынок недвижимости. По данным аналитического центра группы компаний «Твоя столица», в январе – марте уровень реализованного спроса превосходил аналогичные периоды прошлого года почти на 20%. Наверное, это национальная особенность белорусов – долго раскачиваться и пытаться идти своим путем, - рассказывает Владимир Давидович, - В итоге, и до нас докатилось… Во второй половине марта рынок испытал шоковое потрясение. Это можно сравнить с ситуацией, когда спортсмен, бегущий по хорошо видимой и понятной в перспективе дороге, при желании «прибавить скорость» вдруг ни с того ни с сего оказался в болоте. И, если в прошлые кризисы в такой ситуации было важно просто побыстрее добраться до края этого болота и побежать дальше, то сейчас понятно, что выбравшийся из нее спортсмен – рынок – будет ослабленным и измененным. Пострадает весь спектр: и бюджет, и бизнес-класс и премиум во всех сегментах рынка недвижимости. Насколько кто - пока остается под вопросом.

Ниже представлены основные цифры и тренды о первых последствиях кризиса, а также о среднесрочной перспективе рынка (с горизонтом до года жизни в условиях пандемии). Далее, про посткризисную эпоху, что-либо прогнозировать рано, считает Владимир Давидович. Понятно лишь, что основные тренды будут заимствованы из позднего кризисного периода, в которую рынок войдет уже существенно трансформированным (если, конечно, ему это позволит сделать законодательство, которое также нуждается в «трансформации»).

Первый шок

Владимир Давидович рассказывает, что все перевернулось буквально за две недели марта, потому что одновременно сошлись три негативных фактора:

Страх перед будущим в экономическом аспекте. В первую очередь к компаниям, работающим с международными партнерами, а затем и к остальным пришло понимание, что мир ожидает если не катастрофа, то серьезнейший кризис;

Страх перед распространением эпидемии. Появились новости о первых заболевших в Беларуси, затем – о шокирующих темпах роста заболеваемости и закрытии границ, и не где-то в далеком и непонятном китайском мегаполисе, а в близкой и знакомой всем Европе;

Нестабильность на нефтяном рынке и более чем 20%-я девальвация белорусского рубля за период с начала февраля по конец марта и возникшие вдруг проблемы с конвертацией рубля. Для рынка недвижимости, где собственники привязываются к валюте при определении цены или ставки объектов, это всегда болезненный фактор.

Что происходило в различных сегментах рынка недвижимости в течение этих двух шоковых недель?

На вторичном рынке жилья, где роль катализатора сыграл именно валютный скачок, новая активность замерла, а уже оговоренные сделки пришлось буквально «спасать». Кредиты на приобретение недвижимости были согласованы в рублях, а цены объектов продавцы привязывают к валюте. Работа специалистов сектора ипотечного кредитования была направлена на помощь в получении кредитов, агентов и риэлтеров – на решение проблем по поводу конвертации полученных кредитов и разъяснения продавцам объектов, что нельзя упираться в цене сейчас, ведь текущих цен рынок не увидит еще долго. Болезненными явились «цепочные» сделки: когда одна сторона не находит взаимопонимания с другой, может обрушиться не одна сделка, а вся «цепочка» из 3-5 – замену в текущих условиях найти сложно.