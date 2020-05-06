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На торгах 6 мая доллар подорожал
06.05.2020 13:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 6 мая прошли очередные торги валютами.
Доллар вырос на BYN 0,0123 — до 2,4527 рубля.
Евро подешевел на BYN 0,007 — до 2,6518 рубля.
Российский рубль вырос на BYN 0,0158 — до 3,3099 белорусского рубля за 100 российских рублей.
Доллар и евро снова дорожают. Какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели
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Доллар вырос на BYN 0,0123 - до 2,4527 рубля.
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