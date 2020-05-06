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«Культурное» дело набирает масштаб. Задержан известный продюсер Андрей Калина

06.05.2020 18:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продолжаются задержания в сфере культуры, о некоторых из которых TUT.BY писал в марте. Как рассказали два не связанных друг с другом источника, около месяца назад сотрудники КГБ задержали директора музыкально-продюсерского центра Андрея Калину.

Фото: TUT.BY

Калина широко известен в мире шоу-бизнеса как художественный руководитель фестиваля «Золотой шлягер» в Могилеве, «Джазовых вечеров» у Ратуши, продюсер и бывший муж Искуи Абалян и многих других белорусских исполнителей.

Адвокат Калины Антон Гашинский подтвердил, что его подзащитному предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.1 статьи 431 — дача взятки. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

— Подробностей сообщить не могу, так как давал подписку о неразглашении. Могу только сказать, что удивление вызывает такое длительное содержание подозреваемого под стражей по такому обвинению, сумма там незначительная, состояние его здоровья — неудовлетворительное. Он признал вину и раскаялся. У меня есть около 30 ходатайств от известных деятелей культуры нашей страны об изменении меры пресечения моему подзащитному, которые следствием игнорируются. На сегодняшний момент к нему в СИЗО КГБ меня не пускают из-за карантина. Из-за этого нет возможности общаться с подзащитным.

Оперативно связаться с пресс-службой КГБ не удалось.

Как ранее сообщалось, в марте КГБ выявил несколько случаев взяток в сфере культуры. В Могилеве задержали начальницу управления культуры Могилевского горисполкома Ирину Жаббарову, потом в поле зрения силовиков оказался директор «Минскконцерта» Андрей Микуцевич. Позже стало известно о задержании руководителя Могилевской филармонии Дениса Шаблинского.

По данным TUT.BY, и чиновница, и директор «Минскконцерта» обвиняются в получении взятки (500 рублей и 3500 рублей соответственно) от представителя частной компании, занимающейся световым оформлением. Деньги брали за победу в конкурсных торгах и своевременную оплату по договору.

 
Теги: Могилев
 
 
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Калина широко известен в мире шоу-бизнеса как художественный руководитель фестиваля «Золотой шлягер» в Могилеве, «Джазовых вечеров» у Ратуши, продюсер и бывший...
 
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