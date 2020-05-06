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Страна, которая не закрывала границ, может воспользоваться мировой экономической паузой
06.05.2020 20:06 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПакет мер для многих предприятий, особенно частных, стоит рассматривать не просто как возможность выжить, но и как импульс для развития. По мнению экспертов, страна которая не закрывала границ, может воспользоваться мировой экономической паузой. Еще несколько мнений о том, как промышленности и бизнесу не только не уйти в минус, но еще нарастить экспорт.
Продолжит Антон Малюта. Белорусский экспорт в первые два месяца года превысил пять с половиной миллиардов рублей. Напомним, по итогам года внешняя торговля должна вырасти почти на 4 %. Да, закрытые границы вносят корректировки в эти планы. Но 2020-й важно закончить с позитивной динамикой. И безостановочная работа белорусских предприятий на фоне мирового карантина - хороший шанс. После нормализации ситуации важно использовать момент и открыть для себя новые рынки.
Большую роль в наращивании экспорта должен сыграть малый и средний бизнес
Поможет в этом и пакет мер по поддержке экономики. Многие предприниматели отмечают его эффективность. В бизнес-союзах понимают, что сейчас нелегко всем и государство ждет отдачи и ответной реакции от частного сектора.
Многие предприниматели адаптировались к ситуации за счет новых технологий и перехода на удаленную работу. Эти тенденции могут сохраниться и в будущем. Эксперты по всеми миру отмечают, что COVID ускорил цифровизацию бизнеса в разы.
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Пакет мер для многих предприятий, особенно частных, стоит рассматривать не просто как возможность выжить, но и как импульс для развития. По мнению экспертов, страна...
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