Источник материала: БT





Большую роль в наращивании экспорта должен сыграть малый и средний бизнес

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Страна, которая не закрывала границ, может воспользоваться мировой экономической паузой Пакет мер для многих предприятий, особенно частных, стоит рассматривать не просто как возможность выжить, но и как импульс для развития. По мнению экспертов, страна...

Пакет мер для многих предприятий, особенно частных, стоит рассматривать не просто как возможность выжить, но и как импульс для развития. По мнению экспертов, страна которая не закрывала границ, может воспользоваться мировой экономической паузой. Еще несколько мнений о том, как промышленности и бизнесу не только не уйти в минус, но еще нарастить экспорт.ПродолжитБелорусский экспорт в первые два месяца года превысил пять с половиной миллиардов рублей. Напомним, по итогам года внешняя торговля должна вырасти почти на 4 %. Да, закрытые границы вносят корректировки в эти планы. Но 2020-й важно закончить с позитивной динамикой. И безостановочная работа белорусских предприятий на фоне мирового карантина - хороший шанс. После нормализации ситуации важно использовать момент и открыть для себя новые рынки.Поможет в этом и пакет мер по поддержке экономики. Многие предприниматели отмечают его эффективность. В бизнес-союзах понимают, что сейчас нелегко всем и государство ждет отдачи и ответной реакции от частного сектора.Многие предприниматели адаптировались к ситуации за счет новых технологий и перехода на удаленную работу. Эти тенденции могут сохраниться и в будущем. Эксперты по всеми миру отмечают, что COVID ускорил цифровизацию бизнеса в разы.