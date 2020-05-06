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США после 12 лет перерыва планируют отправить посла в Минск в этом году

06.05.2020 20:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

США и Беларусь обменяются послами в этом году, сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, сообщает ТАСС. Беларусь и США работали без послов последние 12 лет.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы рады тому, что обменяемся с Беларусью послами в 2020 году. Мы ищем новую собственность для строительства посольства. Видим большой потенциал в расширении отношений. Ждем с нетерпением расширения сотрудничества, — заявил Кент.

Американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла с 2008 года. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10. Сейчас посольство возглавляет временный поверенный в делах США Дженнифер Мур.

В сентябре 2019 года в Минск приезжал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Он встретился с президентом Александром Лукашенко и заявил, что США намерены вернуть своего посла в Беларусь.

20 апреля этого года президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет на пост посла в Беларуси зампомощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер. Ее кандидатуру должен утвердить Сенат.

 
Теги: Минск
 
 
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США и Беларусь обменяются послами в этом году, сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
 
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