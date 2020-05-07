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Банки обяжут предоставлять информацию о долгах по кредитам
07.05.2020 09:48 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЭту услугу должны будут предоставить бесплатно по требованию кредитополучателя. Отчет будет включать в себя информацию о размере задолженности, сумме процентов за пользование кредитом, наличии штрафа или пени. Кроме того, получатель вправе требовать от банка письменное подтверждение полного исполнения обязательств по кредитному договору.
Ольга Илюкевич, замначальника главного управления регулирования банковских операций Нацбанка Беларуси: "Данная норма была введена в связи с тем, что, к сожалению, на практике встречались случаи, когда кредитополучатель был уверен в том, что с банком полностью рассчитался, но через месяц, через два приходило сообщение, что у него есть еще задолженность перед банком. Банк имеет право, если кредитополучатель ненадлежаще исполняет свои кредитные обязательства по кредитному договору, потребовать досрочного погашения кредита".
При этом в Нацбанке ожидают спад спроса на кредиты на фоне мартовского всплеска. В ведомстве отметили: активность снижается как у потребителей, так и сами банки ограничивают предложения по некоторым услугам, а некоторые приостанавливают.
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Эту услугу должны будут предоставить бесплатно по требованию кредитополучателя. Отчет будет включать в себя информацию о размере задолженности, сумме процентов...
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