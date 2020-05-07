Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Банки обяжут предоставлять информацию о долгах по кредитам Эту услугу должны будут предоставить бесплатно по требованию кредитополучателя. Отчет будет включать в себя информацию о размере задолженности, сумме процентов...

Эту услугу должны будут предоставить бесплатно по требованию кредитополучателя. Отчет будет включать в себя информацию о размере задолженности, сумме процентов за пользование кредитом, наличии штрафа или пени. Кроме того, получатель вправе требовать от банка письменное подтверждение полного исполнения обязательств по кредитному договору.При этом в Нацбанке ожидают спад спроса на кредиты на фоне мартовского всплеска. В ведомстве отметили: активность снижается как у потребителей, так и сами банки ограничивают предложения по некоторым услугам, а некоторые приостанавливают.