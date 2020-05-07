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Курсы валют на 7 мая 2020
07.05.2020 11:12 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTРубль ослаб к доллару без малого на копейку и почти на копейку окреп к евро. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 45 копеек. Евро по Нацбанку – 2,65. По отношению к российскому рублю нацвалюта ослабла, 3 рубля 30 копеек стоят 100 российских рублей, подорожав почти на 2 копейки за сутки.
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Рубль ослаб к доллару без малого на копейку и почти на копейку окреп к евро. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 45 копеек. Евро по Нацбанку – 2,65. По отношению к...
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