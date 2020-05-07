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Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Венгрии из-за птичьего гриппа

07.05.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Венгрии из-за птичьего гриппа

Беларусь ограничивает ввоз птицы из медье Бекеш (Венгрия) из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, на территории медье Бекеш зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 8 мая вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из медье Бекеш.

В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры по биологической защите птицеводческих объектов всех форм собственности.

Грипп птиц — контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.

https://www.belta.by

 
 
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Беларусь ограничивает ввоз птицы из медье Бекеш (Венгрия) из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и...
 
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