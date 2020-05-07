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ЗВР Беларуси выросли впервые с начала года
07.05.2020 10:44 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
По последним данным Национального банка Беларуси, золотовалютные резервы страны впервые с начала года показали рост после падения в феврале и марте.
На 1 мая 2020 года, по предварительным данным, ЗВР Беларуси составили 7 882,9 млн долларов, (на 1,2%) после снижения в марте на 1 018,4 млн долларов (на 11,6%). Как сообщает пресс-служба НББ, золотовалютные резервы выросли благодаря покупке иностранной валюты регулятором на торгах ОАО БВФБ, а также рост стоимости монетарного золота и поступление валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте.
За апрель белорусское правительство и Нацбанк израсходовали на погашение внутреннего и внешнего долга на сумму в 317 млн долларов.
Напомним, что золотовалютные резервы
На 1 января 2020 года золотовалютные резервы Беларуси, по предварительным данным Нацбанка,
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года
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По последним данным Национального банка Беларуси, золотовалютные резервы страны впервые с начала года показали рост после падения в феврале и марте.
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