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ЗВР Беларуси выросли впервые с начала года

07.05.2020 10:44 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По последним данным Национального банка Беларуси, золотовалютные резервы страны впервые с начала года показали рост после падения в феврале и марте.

На 1 мая 2020 года, по предварительным данным, ЗВР Беларуси составили 7 882,9 млн долларов, (на 1,2%) после снижения в марте на 1 018,4 млн долларов (на 11,6%). Как сообщает пресс-служба НББ, золотовалютные резервы выросли благодаря покупке иностранной валюты регулятором на торгах ОАО БВФБ, а также рост стоимости монетарного золота и поступление валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте.

За апрель белорусское правительство и Нацбанк израсходовали на погашение внутреннего и внешнего долга на сумму в 317 млн долларов.

Напомним, что золотовалютные резервы сократились за март на $1 млрд 018,4 млн (на 11,6%) после снижения в феврале на $438,2 млн (на 4,7%). Объем их на 1 апреля составил $7 млрд 786,5 млн. За февраль они снизились на 438,2 млн долларов (на 4,7%) и составили на 1 марта 8 804,9 млн долларов в эквиваленте.

На 1 января 2020 года золотовалютные резервы Беларуси, по предварительным данным Нацбанка, составили $9 млрд 393,5 млн, увеличившись за 2019 год на 2,2 млрд долларов (31,2%).

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен был составить не менее 7,1 млрд долларов США, а через год не менее 7,3 млрд долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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По последним данным Национального банка Беларуси, золотовалютные резервы страны впервые с начала года показали рост после падения в феврале и марте.
 
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