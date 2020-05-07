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Goldman Sachs: в 2021 году нефть будет стоить свыше 50 долларов

07.05.2020 11:12 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Нефть может снова взлететь выше 50 $ за баррель. Таков прогноз Goldman Sachs на 2021 год по марке WTI (51,38 доллара). По Brent  прогноз – 52,5 доллара. Аналитики ожидают постепенного восстановления мирового спроса на черное золото и сокращения добычи со стороны ОПЕК+, а также закрытия добычи в других местах, что поможет поддержать цену сырья в следующем году.
 
 
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Нефть может снова взлететь выше 50 $ за баррель. Таков прогноз Goldman Sachs на 2021 год по марке WTI (51,38 доллара). По Brent  прогноз – 52,5 доллара. Аналитики ожидают постепенного...
 
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